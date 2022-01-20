Эмили Ратаковски показала, как выглядела в детстве (фото)

Знаменитость поделилась парой снимков периода юности

Накануне 30-летняя американская фотомодель, актриса и молодая мама Эмили О'Гара Ратаковски поделилась в сториз своего Instagram с 28,8 миллионами подписчиков архивными кадрами из детства.

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На одном из фото маленькая Эмили сидит, улыбаясь и махая рукой фотографу, на карусели, в желтом платье с цветочками, а на голове будущей модели красуется зеленый обруч.

[ + – ] Эмили Ратаковски в детстве [ + – ] Эмили Ратаковски в детстве

На другом снимке Эмили Ратаковски, которая уже сама стала мамой и позировала фотографам со своим сыном Аполлоном, предстала в красном свитере. Однако уже не такой радостной, как на предыдущем изображении.

Сразу после ностальгии за детством 30-летняя знаменитость польско-еврейского происхождения выложила в сториз свое свежее фото, на котором позирует в черном купальнике на одном из пляжей.

[ + – ] Эмили Ратаковски сейчас. Фото: emrata

Ранее Фокус писал о том, что фотомодель Эмили Ратаковски продемонстрировала откровенный серебряный топ с длинной бахромой и прическу в стиле британской актрисы Джейн Биркин.

Напомним, на аукцион выставили редкую куклу, изображающую королеву Великобритании Елизавету в детстве.