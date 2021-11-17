На аукцион выставят редкую куклу, изображающую королеву Елизавету в детстве

В тираж кукла не пошла, потому что мать Елизаветы осталась недовольна прототипом и называла куклу "толстой"

На аукцион выставят редчайшую куклу, изображающую королеву Елизавету II в трехлетнем возрасте. Королева-мать, Елизавета Боуз-Лайон, осталась недовольна куклой, назвала ее "слишком пухлой" и потому в тираж "малышка Лилибет" не пошла. Об этом пишет Daily Mail.

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Фарфоровую куклу изготовили в Германии на фабрике Шенау и Хоффмайстера в 1929 году. Она была одета в розовое платье с оборками, похожее на то, что носила тогда еще принцесса Лилибет, носочки и туфельки из белой клеенки.

[ + – ] Кукла, изображающая маленькую принцессу Елизавету Фото: Julien's Auctions

Однако когда куклу отправили на суд в Британию, мать Елизаветы, Елизавета Боуз-Лайон осталась ею недовольна. Она называла ее "слишком пухлой" и коротконогой. Так что в производство кукла не пошла. Было изготовлено всего несколько экземпляров, которые разошлись по коллекциям.

[ + – ] Королева Елизавета ІІ в три года Фото: Getty Images

Кукла, изображающая принцессу Лилибет, считается чрезвычайно редкой и на аукционе за нее планируют выручить не менее 40 тысяч фунтов стерлингов.

Она принадлежала известному коллекционеру Бетти Фокс, женой фермера и швеей, которая собрала более пятисот редких и старинных кукол, шила для них наряды и выставляла в своем доме в Ноттингемшире.

[ + – ] Часть коллекции Бетти Фокс Фото: Julien's Auctions

Бетти скончалась в 2019 году в возрасте 95 лет, и теперь ее семья продает коллекцию кукол. Специалисты говорят, что это одна из крупнейших коллекций кукол, которая когда-либо выставлялась на продажу, и ожидают большой ажиотаж.

Кукла, изображающая принцессу Елизавету, ценится еще и потому, что сохранилась ее оригинальная одежда и даже бирка с фабрики.

Коллекция Бетти Фокс будет выставлена на аукцион 22 ноября.