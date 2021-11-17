На аукціон виставлять рідкісну ляльку, що зображає королеву Єлизавету в дитинстві

У тираж лялька не пішла, бо мати Єлизавети залишилася незадоволеною прототипом і називала ляльку "товстою"

На аукціон виставлять найрідкіснішу ляльку, що зображає королеву Єлизавету II в трирічному віці. Королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон, залишилася незадоволена лялькою, назвала її "надто пухкою" і тому в тираж "малятко Лілібет" не пішло. Про це пише Daily Mail.

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Порцелянову ляльку виготовили в Німеччині на фабриці Шенау та Хоффмайстера у 1929 році. Вона була одягнена в рожеву сукню з воланами, схожу на ту, що носила тоді ще принцеса Лілібет, шкарпетки та черевички з білої клейонки.

[ + – ] Лялька, що зображує маленьку принцесу Єлизавету Фото: Julien's Auctions

Однак, коли ляльку відправили на суд до Британії, мати Єлизавети, Єлизавета Боуз-Лайон залишилася нею незадоволена. Вона називала її "надто пухкою" і коротконогою. Тож у виробництво лялька не пішла. Було виготовлено лише кілька екземплярів, що розійшлися по колекціях.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ у три роки Фото: Getty Images

Лялька, що зображає принцесу Лілібет, вважається надзвичайно рідкісною і на аукціоні за неї планують виручити щонайменше 40 тисяч фунтів стерлінгів.

Вона належала відомому колекціонерові Бетті Фокс, дружині фермера та швачці, яка зібрала понад п'ятсот рідкісних та старовинних ляльок, шила для них вбрання та виставляла у своєму будинку в Ноттінгемширі.

[ + – ] Частина колекції Бетті Фокс Фото: Julien's Auctions

Бетті померла у 2019 році у віці 95 років, і тепер її сім'я продає колекцію ляльок. Фахівці кажуть, що це одна з найбільших колекцій ляльок, яка колись виставлялася на продаж, і очікують на великий ажіотаж.

Лялька, що зображає принцесу Єлизавету, цінується ще й тому, що збереглася її оригінальна одежа і навіть бирка з фабрики.

Колекцію Бетті Фокс буде виставлено на аукціон 22 листопада.