Емілі Ратаковскі показала, як виглядала в дитинстві (фото)
Знаменитість поділилася відразу парою знімків з юних літ.
Напередодні 30-річна американська фотомодель, акторка та молода мама Емілі О'Гара Ратаковскі поділилася у сторіз свого Instagram з понад 28 мільйонами підписників архівними кадрами з дитинства.
На одному з фото маленька Емілі сидить, посміхаючись та махаючи рукою фотографу, на каруселі у жовтій сукні з квіточками, а на її голові красується зелений обруч.
На іншому знімку Емілі Раковскі, яка саме вже стала мамою та позувала фотографам зі своїм сином Аполлоном, постала в червоному светрі. Проте вже не такою радісною, як на попередньому зображенні.
Відразу після ностальгії за дитинством 30-річна знаменитість польсько-єврейського походження виклала в сторіз своє свіже фото, на якому позує в чорному купальнику на одному із пляжів.
Раніше Фокус писав про те, що фотомодель Емілі Ратаковскі продемонструвала відвертий срібний топ з довгою бахромою та зачіску у стилі британської акторки Джейн Біркін.
Нагадаємо, на аукціон виставили рідкісну ляльку, яка зображує королеву Великобританії Єлизавету в дитинстві.