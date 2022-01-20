Емілі Ратаковскі показала, як виглядала в дитинстві (фото)

Знаменитість поділилася відразу парою знімків з юних літ.

Напередодні 30-річна американська фотомодель, акторка та молода мама Емілі О'Гара Ратаковскі поділилася у сторіз свого Instagram з понад 28 мільйонами підписників архівними кадрами з дитинства.

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На одному з фото маленька Емілі сидить, посміхаючись та махаючи рукою фотографу, на каруселі у жовтій сукні з квіточками, а на її голові красується зелений обруч.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в дитинстві [ + – ] Емілі Ратаковскі в дитинстві

На іншому знімку Емілі Раковскі, яка саме вже стала мамою та позувала фотографам зі своїм сином Аполлоном, постала в червоному светрі. Проте вже не такою радісною, як на попередньому зображенні.

Відразу після ностальгії за дитинством 30-річна знаменитість польсько-єврейського походження виклала в сторіз своє свіже фото, на якому позує в чорному купальнику на одному із пляжів.

[ + – ] Емілі Ратаковскі зараз. Фото: emrata

Раніше Фокус писав про те, що фотомодель Емілі Ратаковскі продемонструвала відвертий срібний топ з довгою бахромою та зачіску у стилі британської акторки Джейн Біркін.

Нагадаємо, на аукціон виставили рідкісну ляльку, яка зображує королеву Великобританії Єлизавету в дитинстві.