Емілі Ратаковскі здивувала фанатів новим образом і зачіскою Джейн Біркін

Це перший допис знаменитості в цьому році.

30-річна американська модель і молода мама Емілі Ратаковскі повернулася в Instagram до своїх майже 30 мільйонів підписників після тритижневого детоксу від соцмереж.

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Емілі виклала серію фото, на яких позує в сріблястому "голому" топі з паєток і довгою бахромою, який тримається та тонких бретелях та прикриває тільки груди, та чорних штанах. Особливістю нового образу стала нова стрижка моделі — рваний чубчик у стилі британської акторки театру та кіно Джейн Біркін.

"Дві тисячі двадцять другий", — підписала карусель фото Ратаковскі.

[ + – ] Яскраве повернення Емілі Ратаковскі в соцмережі.

Допис Емілі набрав понад мільйон лайків за два дні, а в коментарях підписники моделі засипали її компліментами. "Вау", "гаряча мама", "ти нагадуєш мені одну акторку", "найгарніша дівчинка на планеті", — пишуть під фото прихильники Емілі.

Раніше Фокус писав про те, що Емілі Ратаковскі приміряла кілька цікавих перук, натякнувши на зміну свого образу. Також Емілі демонструвала уроки стилю, а саме, як правильно поєднати шкіряне міні взимку 2022.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес показала наймоднішу стрижку сезону зима 2021-22.