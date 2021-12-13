Емілі Ратаковскі показала підписникам нову зачіску

Модель уже не вперше приміряє екстравагантні образи

30-річна американська модель та з недавніх пір письменниця Емілі Ратаковскі постала перед фанатами з рудим волоссям. У свій Instagram вона виставила знімки з різними зачісками, зокрема на одному зі сторіс волосся зірки різко стало рудим. Проте це все перуки, які Емілі вирішила приміряти та опитати своїх підписників, яка зачіска їм сподобалася найбільше. Судячи з усього, знаменитість планує кардинально оновити імідж, а почати трансформації має намір із зачіски.

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[ + – ] Новий образ Емілі Ратаковскі. Фото: emrata

Раніше Емілі вже епатувала свою публіку цікавим літньо-зимовим образом, у якому вона поєднала шапку-ушанку та бордовий купальник. Деякі підписники моделі навіть припустили, що вона росіянка.

[ + – ] Незвичайний образ викликав неоднозначну реакцію підписників Емілі

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі, яка має польсько-німецьке коріння, народила свою першу дитину у березні 2021 року. А нещодавно знялася з 8-місячним сином у фотосесії для журналу.

Також Фокус раніше повідомляв, що Емілі Ратаковскі в столиці Великобританії продемонструвала цікавий образ для зими 2021-22, презентуючи свою книгу "Моє тіло" про інший бік медалі зіркового та модельного життя.