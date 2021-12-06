Уроки стилю від Емілі Ратаковскі: з чим поєднувати шкіряне міні взимку 2021/22

Емілі Ратаковскі з'явилася в Лондоні не лише в актуальній мінісукні, але й в оригінальному білому пальті, яке стане одним із найпопулярніших у найближчі кілька місяців.

30-річна американська модель, акторка, бізнесвумен і молода мати Емілі Ратаковскі розуміється на трендах і на вихідних знову підтвердила це, з'явившись на публіці в стильному та дуже актуальному образі.

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Знаменитість, яка зараз просуває свою книгу "Моє тіло", відвідала Лондонський Emmanuel Centre, де зустрілася із шанувальниками, презентувала свої мемуари та провела автограф-сесію.

[ + – ] Емілі Ратаковскі виглядала дуже стильно й елегантно у прохолодному Лондоні Фото: Getty Images

На заході Ратаковскі з'явилася в ультракороткій шкіряній сукні коричневого кольору, під яку одягнула щільні чорні колготки та такого ж кольору чоботи з широкою халявою. Як верхній одяг вона вибрала довге кремове пальто з оригінальним поясом-кулісою, оброблене чорними шкіряними вставками.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в Лондоні

Книга "Моє тіло" — це 12 есе-роздумів Емілі, яку називають секс-символом, про те, як це — носити таке звання в цифрову епоху, а також про зворотний бік особистого успіху та популярності, які їй принесла демонстрація свого тіла. В есе вона пише про об'єктивацію жінок, про те, чому краса — це не тільки дар, а й прокляття, і багато іншого.

[ + – ] У книзі "Моє тіло" Ратаковскі розповіла про зворотний бік краси

Але повернімось до стилю моделі. Як уже згадувалося, вона вкотре продемонструвала, що пальто не втратило своїх позицій, а ще більше зміцнило їх. Не тільки Емілі, а й інші селебріті навперебій демонструють, з чим і як поєднувати цей предмет верхнього одягу. Так, герцогиня Кембриджська Кетрін з'явилася на публіці в пальті відтінку морозної троянди, підібравши до нього чорні штани та джемпер у тон, а раніше вона демонструвала, як носити приталене пальто.

Голлівудська акторка Кеті Голмс показала, з чим носити біле пальто, коли на вулиці прохолодно, а зірка "Гри престолів" Емілія Кларк вигуляла в Лондоні трендове пальто сезону.

Раніше ми розповідали про переваги зимових пальт, а також пропонували розглянути варіанти пальта з екохутра.