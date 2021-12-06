Уроки стиля от Эмили Ратаковски: с чем сочетать кожаное мини зимой 2021/22

Эмили Ратаковски появилась в Лондоне не только в актуальном мини-платье, но и в оригинальном белом пальто, которое станет одним из самых популярных в ближайшие несколько месяцев.

30-летняя американская модель, актриса, бизнесвумен и молодая мать Эмили Ратаковски знает толк в трендах и на выходных снова подтвердила это, появившись на публике в стильном и очень актуальном образе.

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Знаменитость, которая сейчас продвигает свою книгу "Мое тело", посетила Лондонский Emmanuel Centre, где встретилась с поклонниками, презентовала свои мемуары и провела автограф-сессию.

[ + – ] Эмили Ратаковски выглядела очень стильно и элегантно в прохладном Лондоне Фото: Getty Images

На мероприятии Ратаковски появилась в ультракоротком кожаном платье коричневого цвета, под которое надела плотные черные колготки и такого же цвета сапоги с широким голенищем. В качестве верхней одежды она выбрала длинное кремовое пальто с оригинальным поясом-кулисой, отделанное черными кожаными вставками.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Лондоне

Книга "Мое тело" – это 12 эссе-рассуждений Эмили, которую называют секс-символом, о том, каково это – носить такое звание в цифровую эпоху, а также об обратной стороне личного успеха и популярности, которые ей принесла демонстрация своего тела. В эссе она пишет об объективации женщин, о том, почему красота – это не только дар, но и проклятие, и о многом другом.

[ + – ] В книге "Мое тело" Ратаковски рассказала об обратной стороне красоты

Но вернемся к стилю модели. Как уже упоминалось, она в очередной раз продемонстрировала, что пальто не потеряло своих позиций, а еще больше укрепило их. Не только Эмили, но и другие селебрити наперебой демонстрируют, с чем и как сочетать этот предмет верхней одежды. Так, герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в пальто оттенка морозной розы, подобрав к нему черные брюки и джемпер в тон, а ранее она демонстрировала, как носить приталенное пальто.

Голливудская актриса Кэтти Холмс показала, с чем носить белое пальто, когда на улице прохладно, а звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк выгуляла в Лондоне самое трендовое пальто сезона.

Ранее мы рассказывали о преимуществах зимних пальто, а также предлагали рассмотреть варианты пальто из эко-меха.