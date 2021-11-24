Кэти Холмс показала, с чем сочетать белое пальто в холодную погоду

Голливудские знаменитости часто появляются на улице в светлых пальто, задавая тренды.

Несмотря на "непрактичный" цвет, белое пальто остается в тренде сезона, который задают голливудские знаменитости, пишет Elle.

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Так, папарацци заметили бывшую жену Тома Круза Кэти Холмс, которая прогуливалась по Нью-Йорку в молочного цвета роскошном пальто оверсайз длиной ниже колена с большими накладными карманами. Несмотря на то, что такая верхняя одежда подвержена пачканию гораздо больше, чем имеющая более темные оттенки, аутфит с ней смотрится не только элегантно, но и придает образу некую аристократичность.

[ + – ] Кэти Холмс на прогулке с друзьями в Нью-Йорке Фото: Backgrid

Образ она дополнила классическими синими джинсами и кожаными лоферами с квадратным мыском. В руках она держала коричневую кожаную сумку-шопер, весьма популярный сейчас аксессуар.

Ранее в любви к белым пальто были замечены Меган Маркл и Анджелина Джоли, которые выбирали верхнюю одежду такого или кремового цвета. А Сара Джессика Паркер на сьемках продолжения "Секса в большом городе" показала яркий образ с белым пальто для следующей весны, дав понять, что этот тренд никуда не денется и после зимы.

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