Тренды осень-зима 2021/2022. Эксперты назвали три самых модных дубленки сезона

Качественная и стильная дубленка станет настоящим украшением зимнего гардероба и согреет даже в самые сильные холода.

Уже в ближайшие дни синоптики обещают первые морозы, и самое время поторопиться обзавестись стильной и модной дубленкой, которая не только согреет, но и станет выгодной инвестицией, поскольку правильно подобранная, она может оставаться актуальной несколько сезонов подряд. Какие дубленки будут наиболее популярны в сезоне осень-зима 2021/2022, рассказали стилисты Cosmopolitan.

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Выбирая дубленку, следует обратить внимание на ряд моментов:

Качественная дубленка не должна быть тяжелой , это говорит о качестве выделки материала.

, это говорит о качестве выделки материала. В настоящей дубленке швы прострочены , а не проклеены.

, а не проклеены. При примерке дубленки нужно обращать внимание на то, чтобы она не сковывала движения и не была тесной.

и не была тесной. Дубленка не должна иметь сильный специфический запах .

. Во время примерки дубленки в магазине проведите по ней сухой салфеткой. Если на бумаге останется след от дубленк и, лучше воздержитесь от покупки, поскольку такая дубленка будет линять и оставлять следы на одежде и сумке.

и, лучше воздержитесь от покупки, поскольку такая дубленка будет линять и оставлять следы на одежде и сумке. Если внутренняя сторона дубленки отделана мехом, потяните слегка за ворс. Если он не сыпется, материалы использованы качественные.

Дубленка-авиатор

Мегапопулярные летом и теплой осенью куртки-авиаторы настолько вписались в гардеробы модниц, что дизайнеры перенесли этот тренд и на более теплую одежду, поэтому укороченные дубленки в "летном" стиле – один из хитов сезона. Дубленка-пилот хорошо впишется в повседневный зимний гардероб и одинаково стильно будет смотреться как с джинсами и грубыми ботинками, так и с длинными платьями, юбками и худи длины макси.

Что касается материала, то одинаково интересны как изделия из натуральной кожи с подкладкой на овчине, замши, глянцевой кожи, так и дубленки из эко-кожи.

Светлая дубленка-авиатор освежит зимний образ и сделает его более женственным, а также хорошо будет гармонировать не только с повседневной одеждой, но, например, и с брючным костюмом.

Те, кто любят более практичные вещи, могут остановиться на дубленке темного цвета, начиная от темно-синего, темно-коричневого и заканчивая черным цветом. На контрасте со светло овчинной подкладкой такие модели смотрятся довольно интересно.

Особый шик сезона – дубленки-авиаторы с отделкой из песца, кролика и другого меха.

Удлиненная дубленка

Дубленка длины миди или макси из кожи или эко-кожи – отличная альтернатива шубе. Она более практична, поскольку материал дубленки менее подвержен изнашиванию и не промокает, а также позволяет комбинировать ее как с деловым ансамблем (брючные костюмы, строгие юбки и высокие сапоги), так и носить ее с джинсами, грубыми ботинками и юбками-мини. В качестве аксессуаров к таким дубленкам хорошо подойдут контрастные шарфы, фактурные перчатки и сумки из замши или тисненой кожи.

По мнению стилистов, хитом сезона является двубортная темно-серая дубленка с английским воротником и подкладкой в тон

Тем, кто любит классику и минимализм, стоит обратить внимание на дубленку в скандинавском стиле с подкладкой из овчины.

Дубленка оверсайз

Дубленка оверсайз идеально подойдет для тех, кто любит многослойность в одежде и не в силах отказаться от объемных свитеров. Дубленка-косуха или дубленка-авиатор, короткие и длинные модели, из кожи, замши и эко-кожи, глянцевые и обычные – в этом сезоне выбор весьма обширен.

Дубленки оверсайз отлично смотрятся в паре с грубыми ботинками на толстой подошве. Чтобы сбалансировать образ, стоит надеть светлые брюки или джинсы, а шарф и шапку подобрать гладкие по фактуре.

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