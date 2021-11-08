Синди Кроуфорд показала, с чем носить ультрамодную парку в стиле пэчворк

Верхняя одежда, созданная в технике лоскутного шитья, уверенно завоевывает популярность и все больше появляется в гардеробах продвинутых модниц.

Верхняя одежда в стиле пэчворк – один из хитов сезона осень-зима 2021/2022, однако вещи, выполненные в такой технике, требуют тщательного продумывания гардероба, чтобы образ выглядел цельным. Как и с чем носить пэчворк, продемонстрировала 55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд.

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На своей странице в Instagram Синди поделилась снимком, на котором позирует в яркой парке в стиле пэчворк от дизайнера Mira Mikati стоимостью $720.

[ + – ] Синди Кроуфорд в парке от Mira Mikati стоимостью $720

Яркую парку прямого кроя с поясом и капюшоном Синди Кроуфорд сочетала с белым джемпером с V-образным вырезом и классическими синими джинсами.

"Эта стеганая парка отлично вписывается в пейзаж, воплощая кочевой дух в разноцветном принте банданы в стиле пэчворк, она гармонирует с подходящим платьем или брюками, создавая графический образ с головы до ног", – характеризует свое творение, выполненное в технике лоскутного шитья, сама автор.

[ + – ] Парка в стиле пэчворк Фото: Скриншот

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