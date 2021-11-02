Модные тренды осени 2021. Топ-7 самых актуальных пальто сезона

Стеганые, кожаные, классические и ультрасовременные – в этом сезоне выбор модных пальто поражает воображение!

Пальто, благодаря своей вариативности, универсальности и разнообразию материалов, остается самым главным предметом верхней одежды в гардеробе, несмотря на предлагаемое дизайнерами обилие курток, шуб и пуховиков. Отправляясь за пальто, следует обратить внимание на модные тенденции сезона осень-зима 2021-2022.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Классика на все времена

Элегантное пальто строгого кроя с минимумом деталей и отделки, светлого, приглушенного или темного цвета станет выгодной инвестицией в гардероб и прослужит верой и правдой не один сезон. Плюс этой модели в том, что она подходит под любой наряд и не зависит от прихотей переменчивой моды. Традиционные классические пальто предлагают как люксовые дома моды вроде Fendi, Valentino, Prada, так и более демократические марки.

Яркий цвет

Яркий цвет пальто не только выделит из толпы, но и поднимет настроение в серый пасмурный осенний день. Главные оттенки сезона – лимонный, оранжевый, красный, синий и зеленый. Такие цвета хорошо комбинируются с однотонными аксессуарами и обувью, становясь доминирующими в образе. В своих коллекциях разнообразные модели ярких пальто представили Prada, Balmain и другие дома моды.

Кожаное пальто

Этот сезон – последняя возможность для тех, кто любит изделия из натуральной кожи, купить такое пальто от какого-нибудь именитого бренда, ведь в следующем году большинство люксовых домов моды решили отказаться от использования натуральной кожи в пользу искусственной. В этом сезоне в моде пальто как из матовой, так и лакированной кожи, а также разной цветовой гаммы, хотя предпочтение все же отдается более темным тонам – коричневому, темно-красному, черному. Однако любительницам ярких красок не стоит расстраиваться: есть достаточно решений и для них в ярких и пастельных тонах. Кроме того, дизайнеры предлагают варианты комбинирования нескольких цветов.

Пальто с животным принтом

В преддверии года Тигра "хищная" тематика захватила и верхнюю одежду, в том числе пальто. К стандартным расцветкам леопардов, львов и тигров добавились на мировых подиумах новые цвета. Так, например, вместо оттенков коричневого появились насыщенные синий и зеленый.

Клетка

Пальто в клетку уже перешли в разряд классики. Наверное, нет более широкой гаммы расцветок, рисунка и микса цветов, чем этот вариант. Клетка одинаково эффектно смотрится как на пальто оверсайз, так и на элегантных классических моделях.

Переплетение контрастных квадратов, узоры гингем, "мадрас", "виши", "гусиные лапки", шотландский узор, игра на оттенках одного цвета – фантазия дизайнеров в этом сезоне не знает преград, предлагая пальто в клетку на любой вкус, и даже самые взыскательные модницы найдут что-то для себя.

Стеганное пальто

Стеганное пальто остается в этом сезоне в топе самых модных вещей. Легкие, удобные, практичные и вместе с тем стильные стеганые пальто поражают разнообразием выбора. Спортивный фасон, пальто в стиле 60-ых, яркие краски – можно выбрать, что душе угодно.

Что касается фасонов, то и тут ограничений нет. В моде как классический прямой крой, так и расклешенные пальто, с меховой подкладкой и без, с воротником из меха и минималистичной стойкой или капюшоном.

Оверсайз

Пальто на один-два размера в плюс или нарочито большое и объемное – один из фаворитов сезона. Такая вещь будет интересно смотреться как с облегающими трикотажными платьями или костюмами, так и с многослойными вещами.

Напомним, как правильно подобрать шарф под верхнюю одежду, а также какой сумкой дополнить осенний образ.