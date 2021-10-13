Тренды осени 2021. Самые модные сумки октября

Весь 2020 год сумки ждали своего часа, ведь в период пандемии сумочки просто было некуда с собой брать, но теперь пора узнать, что модно носить в октябре 2021

Пусть тренды в моде на сумки не слишком меняются из года в год, а дизайнерам стоит потрудиться, чтобы выдумать что-то новое. Осенью 2021 года они взяли курс на ретро и вспомнили о трендах, которые когда-то произвели революцию в мире сумок. И сделали обычную утилитарную вещь, настоящим культовым аксессуаром, который может быть предметом вожделения и объектом охоты, как сумки от Hermès.

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В этом сезоне стилисты рекомендуют сделать ставку на экстравагантность и комфорт. Значит сумочек точно понадобится две: одна – для вечеринок и модных мероприятий, вторая – на каждый день, чтобы туда точно поместились все важные и необходимые вещи, а, при необходимости, и пара обновок, купленных мимоходом.

Фокус собрал три главных тренда сумок осенне-зимнего сезона 2021/2022.

Удобный тоут

[ + – ] Сумка-тоут - удобный и модный аксессуар Фото: Getty Images

На смену небольшим компактным сумочкам пришли сумки-тоут, в которых может поместиться буквально все. Одно время они были в немилости, потому что казались слишком громоздкими и объемными. Но мода изменилась и теперь эти характеристики стали достоинством. Вместительная и удобная, она отлично гармонирует с трендовыми пальто и тренчами.

Цепи вместо ремешков

[ + – ] Сумка с цепочкой - тренд сезона осень 2021 Фото: Chanel [ + – ] Сумка с цепочкой - тренд сезона осень 2021 Фото: Chanel

Цепочка вместо привычной кожаной ручки, или ремешка была придумана удобства ради: ведь ремешки часто приходили в негодность раньше самой сумочки. А Chanel переплела цепочку с ремнем и сделала дизайн сумочек Classic Flap Bag культовым. Дизайнеры пошли дальше и теперь в трендах сумочки с цепями не только из металла, но и пластика. Сейчас в моде все, главное, чтобы присутствовала цепочка. Сумочка может выглядеть как слегка агрессивно и по-рокерски, так и мульяшно, особенно если она создана в пастельных тонах.

Меховые сумки

[ + – ] Меховая сумка - тренд сезона октябрь 2021 Фото: Getty Images

Самый уютный тренд осени 2021 – пушистая сумка из плюша, или меха. Она может быть маленькой, как карманная собачка, или большой, как диванная подушка. Но ценны они тем. Что ее, когда похолодает, приятно держать в озябших руках и прижимать к себе, как собаку-терапевта.

Бонус: маленькая и блестящая

[ + – ] Культовая сумочка Gucci в форме сердца Фото: Getty Images

Тренд, который должен был появиться после года работы из дома и отсутствия вечеринок. Сияющая сумочка, расшитая пайетками, или усыпанная блестками – отбрасывающая солнечные зайчики в свете софитов, как диско-шар. Это идеальный выбор для торжественного мероприятия, когда сдержанный наряд следует оттенить ярким аксессуаром.