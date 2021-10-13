Тренди осені 2021. Наймодніші сумки жовтня

Весь 2020 рік сумки чекали свого часу, адже в період пандемії сумочки просто було нікуди із собою брати, але тепер час дізнатися, що модно носити в жовтні 2021.

Нехай тренди в моді на сумки не дуже змінюються з року в рік, а дизайнерам варто попрацювати, щоб вигадати щось нове. Восени 2021 року ці фірми взяли курс на ретро і згадали про тренди, які колись зробили революцію в світі сумок. І зробили звичайну утилітарну річ, справжнім культовим аксесуаром, який може бути об'єктом мрій та об'єктом полювання, як сумки від Hermès.

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У цьому сезоні стилісти рекомендують зробити ставку на екстравагантність і комфорт. Отже сумочок точно знадобиться дві: одна — для вечірок і модних заходів, друга — на кожен день, щоб туди точно помістилися всі важливі та необхідні речі, а, за необхідності, й пара обновок, куплених мимохідь.

Фокус зібрав три головні тренди сумок осінньо-зимового сезону 2021/2022.

Зручний тоут

[ + – ] Сумка-тоут — зручний і модний аксесуар Фото: Getty Images

На зміну невеликим компактним сумочкам прийшли сумки-тоут, в яких може поміститися буквально все. У свій час вони були в немилості, бо здавалися надто громіздкими й об'ємними. Але мода змінилася і тепер ці характеристики стали перевагою. Містка і зручна, вона відмінно гармонує з трендовими пальто і тренчами.

Ланцюги замість ремінців

[ + – ] Сумка з ланцюжком — тренд сезону осінь 2021 Фото: Chanel [ + – ] Сумка з ланцюжком — тренд сезону осінь 2021 Фото: Chanel

Ланцюжок замість звичної шкіряної ручки, або ремінця був вигаданий зручності заради: адже ремінці часто приходили в непридатність раніше, ніж сама сумочка. А Chanel переплела ланцюжок із ременем і зробила дизайн сумочок Classic Flap Bag культовим. Дизайнери пішли далі й тепер у трендах сумочки з ланцюгами не тільки з металу, а й пластику. Зараз у моді все, головне, щоб був присутній ланцюжок. Сумочка може виглядати як злегка агресивно і по-рокерськи, так і мульяшно, особливо якщо вона створена в пастельних тонах.

Хутряні сумки

[ + – ] Хутряна сумка — тренд сезону жовтень 2021 Фото: Getty Images

Найзатишніший тренд осені 2021 — пухнаста сумка з плюшу, або хутра. Вона може бути маленькою, як кишенькова собачка, або великою, як диванна подушка. Але цінні вони тим, що її, коли похолодає, приємно тримати в змерзлих руках і притискати до себе, як собаку-терапевта.

Бонус: маленька і блискуча

[ + – ] Культова сумочка Gucci у формі серця Фото: Getty Images

Тренд, який повинен був з'явитися після року роботи з дому і відсутності вечірок. Блискуча сумочка, розшита паєтками, або усипана блискітками — відбиває сонячних зайчиків у світлі софітів, як диско-куля. Це ідеальний вибір для урочистого заходу, коли стриманий наряд треба відтінити яскравим аксесуаром.