Люксовые дома моды анонсировали отказ от меха в новых коллекциях

Причиной такого решения стали усилившиеся протесты зоозащитников, а также более сознательный подход людей к сохранению животных.

Глобальная люксовая группа Kering (Франция), владеющая брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen, больше не будет создавать вещи из натурального меха.

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"Kering приняла решение отказаться от использования меха животных. Начиная с осенних коллекций 2022 года, ни в одном Доме Группы не будет мехов", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Одной из причин, ускорившей давно назревающее решение, стало то, что бренд Yves Saint Laurent, входящий в Kering, столкнулся с активными протестами зоозащитников. Организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) провела демонстрацию возле фирменного магазина на фешенебельной авеню Монтень в Париже в этом году после того, как супермодель Кейт Мосс появилась в рекламной кампании бренда в лисьей шубе.

[ + – ] В марте зоозащитники протестовали против рекламной кампании с Кейт Мосс в лисьей шубе Фото: Getty Images

Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор группы, а также муж кинозвезды Сальмы Хайек, заявил, что отказ от использования меха – правильное решение.

"Мы делаем это из убеждения, ради этики и современностью На протяжении многих лет Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, которая неотделима от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов. Что касается защиты животных, наша Группа всегда демонстрировала свою готовность улучшать методы работы в своей собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом. Пришло время сделать еще один шаг вперед и отказаться от использования меха во всех наших коллекциях. Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этому", – прокомментировал бизнесмен.

[ + – ] Президент группы Kering Франсуа-Анри Пино и его супруга Сальма Хайек

До того, как в Kering приняли решение о полном отказе от меха животных, один из брендов, входящих в группу, Gucci, еще в 2017 году сделал этот шаг, исключив мех из всех своих коллекций.

В 2019 году компания Kering опубликовала набор стандартов защиты животных, касающихся меха, шерсти и других материалов животного происхождения в их одежде.

Группы по защите прав животных уже давно лоббируют мировую индустрию моды, чтобы она отказалась от меха, и некоторые из крупных брендов, в том числе Versace, Chanel и Michael Kors, уже прекратили его использовать.

Напомним, в марте этого года представители РЕТА бойкотировали магазины Hermes, требуя перестать убивать крокодилов ради создания баснословно дорогих аксессуаров.