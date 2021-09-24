Люксові будинки моди анонсували відмову від хутра в нових колекціях

Причиною такого рішення стали посилені протести зоозахисників, а також більш свідомий підхід людей до збереження тварин.

Глобальна люксова група Kering (Франція), що володіє брендами Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga і Alexander McQueen, більше не створюватиме речі з натурального хутра.

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"Kering вирішила відмовитися від використання хутра тварин. Починаючи з осінніх колекцій 2022 року, ні в одному Будинку групи не буде хутра", — йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

Однією з причин, яка прискорила рішення, яке давно назрівало, стало те, що бренд Yves Saint Laurent, що входить у Kering, зіткнувся з активними протестами зоозахисників. Організація "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) провела демонстрацію біля фірмового магазину на фешенебельній авеню Монтень у Парижі в цьому році після того, як супермодель Кейт Мосс з'явилася в рекламній кампанії бренду в лисячій шубі.

[ + – ] У березні зоозахисники протестували проти рекламної кампанії з Кейт Мосс у лисячій шубі Фото: Getty Images

Франсуа-Анрі Піно, голова і головний виконавчий директор групи, а також чоловік кінозірки Сальми Гаєк, заявив, що відмова від використання хутра — правильне рішення.

"Ми робимо це з переконання, заради етики та сучасності. Протягом багатьох років Kering прагнув стати лідером у галузі сталого розвитку, керуючись концепцією розкоші, яка невіддільна від найвищих екологічних і соціальних цінностей та стандартів. Що стосується захисту тварин, наша Група завжди демонструвала свою готовність поліпшувати методи роботи у своєму власному ланцюжку поставок і в секторі предметів розкоші в цілому. Настав час зробити ще один крок вперед і відмовитися від використання хутра в усіх наших колекціях. Світ змінився разом з нашими клієнтами, і розкіш, звісно, повинна адаптуватися до цього", — прокоментував бізнесмен.

[ + – ] Президент групи Kering Франсуа-Анрі Піно і його дружина Сальма Гаєк

До того, як у Kering ухвалили рішення про повну відмову від хутра тварин, один з брендів, що входять у групу, Gucci, ще у 2017 році зробив цей крок, виключивши хутро з усіх своїх колекцій.

У 2019 компанія Kering опублікувала набір стандартів захисту тварин, що стосуються хутра, вовни та інших матеріалів тваринного походження в їхньому одязі.

Групи щодо захисту прав тварин уже давно лобіюють світову індустрію моди, щоб вона відмовилася від хутра, і деякі з великих брендів, зокрема Versace, Chanel і Michael Kors, уже припинили його використовувати.

Нагадаємо, у березні цього року представники РЕТА бойкотували магазини Hermes, вимагаючи припинити вбивати крокодилів заради створення надзвичайно дорогих аксесуарів.