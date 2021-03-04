Біля магазинів Hermes почалися протести проти використання шкур крокодилів для сумочок

Члени зоозахисної організації PETA вимагають припинити вбивати тварин заради аксесуарів.

Одягнені в бікіні та маски крокодилів учасниці акцій протесту по всьому світу вийшли до магазинів всесвітньо відомої марки Hermes протестуючи проти жорстокого поводження з тваринами. Про це пише Daily Mail.

Акції PETA відбулися в Токіо, Сіднеї, Лондоні та Парижі після того, як стало відомо, що відомий бренд збирається побудувати найбільшу в Австралії крокодилячу ферму неподалік від міста Дарвін.

[ + – ] Протестувальники біля магазину

Французький будинок купив колишню фруктову ферму за 7 мільйонів доларів і тепер планує вирощувати там крокодилів заради їх шкур і м'яса. Передбачається, що на фермі постійно будуть перебувати 50 тисяч крокодилів.

Це не перший скандал, що виник між брендом і зоозахисниками. Кілька років тому відома британська акторка та співачка Джейн Біркін після 30 років співпраці з брендом Hermes заборонила використовувати своє ім'я в назві сумок, що випускаються ним. Йдеться про культову сумку Hermes Birkin, до створення якої Джейн доклала руку, вона була названа на її честь, і є культовою для модниць по всьому світу.

[ + – ] Джейн Біркін зі своєю іменною сумкою

Як свідчить історія, у 1981 році Джейн сиділа в літаку поруч із президентом Hermes, розсипала речі зі своєї дорожньої сумочки і поскаржилася на її незручність. Той запропонував їй вигадати дизайн, зручний для неї і Біркін нібито намалювала ескіз ідеальної сумки, яку незабаром і почали виробляти.

Однак після опублікованого організацією PETA звіту, в якому йшлося про жорстокість поводження з тваринами, зі шкіри яких і виробляються популярні сумки, Біркін відмовилася від співпраці.

[ + – ] Крокодиляча ферма в Техасі, де вирощують крокодилів для бренду/Фото: РЕТА

У звіті йшлося про те, що крокодилів та алігаторів розміщують у жорстоких умовах. На спеціальних фермах вони живуть у маленьких бетонних басейнах, не доживають до зрілого віку, а заради виробництва однієї сумки вбивають двох-трьох крокодилів. До того ж із деяких крокодилів шкіру знімають наживо.