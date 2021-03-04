У магазинов Hermes начались протесты против использования шкур крокодилов для сумочек

Члены зоозащитной организации PETA требуют перестать убивать животных ради аксессуаров

Одетые в бикини и маски крокодилов участницы акций протеста по всему миру вышли к магазинам всемирно известной марки Hermes протестуя против жестокого обращения с животными. Об этом пишет Daily Mail.

Акции PETA прошли в Токио, Сиднее, Лондоне и Париже после того, как стало известно, что известный бренд собирается построить крупнейшею в Австралии крокодиловую ферму неподалеку от города Дарвин.

[ + – ] Протестующие у магазина

Французский дом купил бывшую фруктовую ферму за 7 миллионов долларов и теперь планирует выращивать там крокодилов ради их шкур и мяса. Предполагается, что на ферме постоянно будут находиться 50 тысяч крокодилов.

Это не первый скандал, возникший между брендом и зоозащитниками. Несколько лет назад известная британская актриса и певица Джейн Биркин после 30 лет сотрудничества с брендом Hermes запретила использовать свое имя в названии выпускаемых им сумок. Речь идет о культовой сумке Hermes Birkin, к созданию которой Джейн приложила руку, которая была названа в ее честь, и которая является культовой для модниц по всему миру.

[ + – ] Джейн Биркин со своей именной сумкой

Как гласит история, в 1981 году Джейн сидела в самолете рядом с президентом Hermes, расспыла вещи из своей дорожной сумочки и пожаловалась на ее неудобство. Тот предложил ей придумать дизайн, удобный для нее и Биркин якобы нарисовала набросок идеальной сумки, которая вскоре и отправилась в производство.

Однако после опубликованного организацией PETA отчета, в котором шла речь о жестокости обращения с животными, из кожи которых и производятся популярные сумки, Биркин отказалась от сотрудничества.

[ + – ] Крокодиловая ферма в Техасе, где выращивают крокодилов для бренда/Фото: РЕТА

В отчете шла речь о том, что крокодилов и аллигаторов содержат в жестоких условиях. На специальных фермах они живут в маленьких бетонных бассейнах, не доживают до зрелого возраста, а ради производства одной сумки убивают двух-трех крокодилов. К тому же с некоторых крокодилов кожу снимают вживую.