Модные тренды осени 2021: как правильно подобрать шарф под верхнюю одежду

Шарф остается одним из самых актуальных и востребованных предметов гардероба в прохладные осенние дни. Главное – правильно подобрать его под пальто или куртку, чтобы не утяжелить и без того объемный ансамбль.

Погода становится все холоднее, а прохожие наряжаются в теплые куртки, пуховики и пальто. Однако в большинстве случаев обязательным элементом любого уличного образа является теплый шарф. Этот предмет гардероба может не только согреть в осенние промозглые дни, но и стать ярким акцентом повседневного аутфита. Фокус собрал советы стилистов о том, какие шарфы подбирать под верхнюю одежду, чтобы сделать образ ярким, стильным и запоминающимся.

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С какой одеждой какие шарфы носить

Пуховик : шарфы из теплых и плотных тканей (шерсть или трикотаж). Лучше всего носить, повязав шарф на шею хомутом, спрятав концы под куртку или оставив их свисать.

: шарфы из теплых и плотных тканей (шерсть или трикотаж). Лучше всего носить, повязав шарф на шею хомутом, спрятав концы под куртку или оставив их свисать. Шуба : шарфы из тонкой шерсти, вплетениями шелковой нити, шелка, кашемира, вязаного меха. Следует помнить, что такие шарфы не должны отвлекать внимание от шубы и быть дополнением а не ярким акцентом. Вязанные шарфы с шубой носить не рекомендуется, разве что только очень мелкой вязки. Объемные узоры шарфа упрощают образ. Кроме того, шарфы под шубу не должны иметь излишней отделки в виде страхов, бусин или пайеток.

: шарфы из тонкой шерсти, вплетениями шелковой нити, шелка, кашемира, вязаного меха. Следует помнить, что такие шарфы не должны отвлекать внимание от шубы и быть дополнением а не ярким акцентом. Вязанные шарфы с шубой носить не рекомендуется, разве что только очень мелкой вязки. Объемные узоры шарфа упрощают образ. Кроме того, шарфы под шубу не должны иметь излишней отделки в виде страхов, бусин или пайеток. Парка : вязанные и трикотажные шарфы.

: вязанные и трикотажные шарфы. Дубленка: к ней подойдут и шарфы и платки, и палантины. Выбор расцветок, длины, узоров и фактур тут ограничивается только вкусом самой модницы, однако стилисты рекомендуют подбирать изделия из шерсти, кашемира, акрила, трикотажа. Неплохо будут смотреться вязаные и павлопосадские набивные платки. Чем больше декора на дубленке, тем лаконичнее должен выглядеть шарф. Если, например, имеется меховой воротник, то лучше взять под такую дубленку тонкий, сдержанный шарфик, заправленный внутрь, и с капюшоном — узкий шарф, прикрывающий шею, концы которого можно выпустить наружу.

Палантин

Палантин – это длинная и широкая накидка прямоугольной формы из шерсти, кашемира, вискозы, пашмины, с бахромой отделкой или без них, которая прекрасно подойдет как под пальто, так и под куртку-бомбер, кардиган или даже укороченную дубленку. В особенно холодную погоду эта вещь также может стать головным убором. Благодаря своей длине и размеру палантин позволяет экспериментировать со способами его фиксации и создавать дополнительные интересные образы.

С помощью яркого или с заметным рисунком палантина можно разбавить однотонный цвет верхней одежды или сделать его дополнительным предметом ансамбля, накинув на плечи и закрепив поясом на талии. Чаще всего палантин носят, сделав нахлест на плече, обернув вокруг шеи или просто накинув его на плечи так, чтобы свободные концы свисали спереди.

Шерстяный шарф с бахромой

Такой шарф можно носить поверх осенне-зимнего пальто, закрутив вокруг шеи в несколько оборотов. Особенно красиво так будут смотреться однотонные шарфы.

Если вы предпочитаете объемные шарфы, то такой не обязательно наматывать, достаточное набросить его поверх пальто или тренча. Если же яркий шарф еще имеет и контрастный принт, то его не стоит завязывать на шее туго. Лучше пусть он свисает вертикально, добавляя образу легкости.

Шарф крупной вязки или с объемным узором

Вязаный шарф прекрасно подходит для создания уютных образов. Он отлично сочетается с пальто, шубами, дубленками, пуховиками. В моде – как приглушенные цвета, на один-два тона светлее или темнее верхней одежды, так и яркие расцветки, которые поднимут настроенные в пасмурную погоду и согреют.

Шарф в клетку

Клетчатые шарфы никогда не выходят из моды, и эта осень – не исключение. Чем больше клетка и ярче цвета, тем непринужденнее получится образ. Такой шарф подойдет под оверсайз пальто, куртку или пуховик. Под классические ансамбли, включающие приталенные тренч, кардиган или пальто, лучше остановить выбор на шарфах более спокойных расцветок в мелкую клетку. Идеальный и беспроигрышный вариант – черно-белая клетка или классический шарф Burbеrry.

Шарф с животным принтом

В преддверии года Тигра в моде – "хищный" принт, причем не только тигровый, но и леопардовый, и других "кошачьих" расцветок, поэтому наличие шарфа с подобным рисунком покажет, что вы всегда в тренде. Несмотря на показную несерьезность, шарфы с подобным принтом сочетаются как с шубами и дубленками, так и с пуховиками и пальто. Еще одна тенденция сезона – подбирать принт и фактуру шарфа под цвет и фактуру верхней одежды.

Напомним, какие 36 идей ношения шарфа предлагают стилисты в сезоне осень 2021.