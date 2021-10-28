Модні тренди осені 2021: як правильно підібрати шарф під верхній одяг

Шарф залишається одним із найактуальніших та потрібних предметів гардеробу у прохолодні осінні дні. Головне — правильно підібрати його під пальто або куртку, щоб не обтяжити і так об'ємний ансамбль.

Погода стає все холоднішою, а перехожі вбираються у теплі куртки, пуховики та пальта. Однак у більшості випадків обов'язковим елементом будь-якого вуличного образу є теплий шарф. Цей предмет гардеробу може не лише зігріти в осінні вогкі дні, а й стати яскравим акцентом повсякденного аутфіту. Фокус зібрав поради стилістів про те, які шарфи підбирати під верхній одяг, щоб зробити образ яскравим, стильним і незабутнім.

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З яким одягом які шарфи носити

Пуховик : шарфи з теплих та щільних тканин (вовна або трикотаж). Найкраще носити, пов'язавши шарф на шию хомутом, сховавши кінці під куртку або залишивши їх звисати.

: шарфи з теплих та щільних тканин (вовна або трикотаж). Найкраще носити, пов'язавши шарф на шию хомутом, сховавши кінці під куртку або залишивши їх звисати. Шуба : шарфи з тонкої шерсті, вплетеннями шовкової нитки, шовку, кашеміру, в'язаного хутра. Слід пам'ятати, що такі шарфи не повинні відволікати увагу від шуби і бути доповненням, а не яскравим акцентом. В'язані шарфи з шубою носити не рекомендується, хіба тільки дуже дрібної в'язки. Об'ємні візерунки шарфа спрощують образ. Крім того, шарфи під шубу не повинні мати зайвої обробки у вигляді стразів, намистин або паєток.

: шарфи з тонкої шерсті, вплетеннями шовкової нитки, шовку, кашеміру, в'язаного хутра. Слід пам'ятати, що такі шарфи не повинні відволікати увагу від шуби і бути доповненням, а не яскравим акцентом. В'язані шарфи з шубою носити не рекомендується, хіба тільки дуже дрібної в'язки. Об'ємні візерунки шарфа спрощують образ. Крім того, шарфи під шубу не повинні мати зайвої обробки у вигляді стразів, намистин або паєток. Парка : в'язані та трикотажні шарфи.

: в'язані та трикотажні шарфи. Дублянка: до неї підійдуть і шарфи, і хустки, і палантини. Вибір кольорів, довжини, візерунків і фактур тут обмежується лише смаком самої модниці, але стилісти радять вибирати вироби з вовни, кашеміру, акрилу, трикотажу. Непогано виглядатимуть в'язані та павлопосадські набивні хустки. Чим більше декору на дублянці, тим лаконічніше має виглядати шарф. Якщо, наприклад, є хутряний комір, то краще взяти під таку дублянку тонкий, стриманий шарфик, заправлений усередину, з капюшоном — вузький шарф, що прикриває шию, кінці якого можна випустити назовні.

Палантин

Палантин — це довга і широка накидка прямокутної форми з вовни, кашеміру, віскози, пашміни, з бахромою, обробкою або без них, яка чудово підійде як під пальто, так і під куртку-бомбер, кардиган або навіть укорочену дублянку. В особливо холодну погоду ця річ може стати головним убором. Завдяки своїй довжині та розміру палантин дозволяє експериментувати зі способами його фіксації та створювати додаткові цікаві образи.

За допомогою яскравого або з помітним малюнком палантину можна розбавити однотонний колір верхнього одягу або зробити його додатковим предметом ансамблю, накинувши на плечі та закріпивши поясом на талії. Найчастіше палантин носять, зробивши нахльостування на плечі, обернувши навколо шиї або просто накинувши його на плечі так, щоб вільні кінці звисали спереду.

Вовняний шарф з бахромою

Такий шарф можна носити поверх осінньо-зимового пальта, закрутивши навколо шиї кілька оборотів. Особливо красиво так виглядатимуть однотонні шарфи.

Якщо ви надаєте перевагу об'ємним шарфам, то такий не обов'язково намотувати, достатньо накинути його поверх пальта або тренчу. Якщо ж яскравий шарф ще має і контрастний принт, його не варто зав'язувати на шиї туго. Найкраще нехай він звисає вертикально, додаючи образу легкості.

Шарф великої в'язки або з об'ємним візерунком

В'язаний шарф чудово підходить для створення затишних образів. Він чудово поєднується з пальто, шубами, дублянками, пуховиками. У моді – як приглушені кольори, на один-два тони світліші або темніші за верхній одяг, так і яскраві забарвлення, які піднімуть настрій у похмуру погоду і зігріють.

Шарф у клітинку

Клітчасті шарфи ніколи не виходять із моди, і ця осінь – не виняток. Чим більше клітина і яскравіше кольори, тим невимушенішим вийде образ. Такий шарф підійде під оверсайз пальта, куртку чи пуховик. Під класичні ансамблі, що включають приталені тренчі, кардиган або пальто, краще зупинити вибір на шарфах більш спокійних забарвлень у дрібну клітинку. Ідеальний та безпрограшний варіант – чорно-біла клітинка або класичний шарф Burbеrry.

Шарф з тваринним принтом

Напередодні року Тигра в моді — "хижий" принт, причому не тільки тигровий, а й леопардовий, та інших "котячих" забарвлень, тому наявність шарфа з подібним малюнком покаже, що ви завжди в тренді. Незважаючи на показну несерйозність, шарфи з подібним принтом поєднуються як з шубами та дублянками, так і з пуховиками та пальтами. Ще одна тенденція сезону – підбирати принт та фактуру шарфу під колір та фактуру верхнього одягу.

Нагадаємо, які 36 ідей носіння шарфу пропонують стилісти у сезоні осінь 2021 року.