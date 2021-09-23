Модні тренди осені 2021: 36 ідей від стиліста, як і з чим носити шарф
Шарф є незамінною річчю в осінньому гардеробі, і чим їх більше, тим краще.
Теплий, затишний шарф — одна з найнезамінніших речей у холодну та вогку погоду. Він не тільки зігріє, а й стане відмінним доповненням до осіннього образу. Стилістка Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, як підібрати шарф до вбрання, щоб завжди мати стильний вигляд і не замерзнути.
Так, якщо ви надаєте перевагу однотонному темному одягу, шарфи яскравих забарвлень, з бахромою або без стануть яскравим акцентом образу і піднімуть настрій.
Однотонні шарфи і палантини в колір верхнього одягу або контрастні до нього зроблять образ завершеним. До того ж вони актуальні з року в рік і не виходять із моди.
Цікавий вигляд мають монохромні шарфи з написами або малюнком. Якої б довжини та фактури вони не були, кожен із таких шарфів освіжить наряд, надавши йому серйозності.
Стилістка радить особливу увагу звернути на хустки та палантини, які не менш цікаві, ніж класичні шарфи, але дають більше простору для створення образу, починаючи від способу пов'язування і закінчуючи різноманітністю фактур і кольорів.
І ще кілька ідей від стилістки, з чим і які шарфи матимуть найбільш виграшний вигляд.
Раніше ми писали про те, що Тіна Кунакі показала, який светр стане фаворитом осіннього гардероба, а також про те, як правильно підібрати осінній плащ.