Модні тренди осені 2021: 36 ідей від стиліста, як і з чим носити шарф

Шарф є незамінною річчю в осінньому гардеробі, і чим їх більше, тим краще.

Теплий, затишний шарф — одна з найнезамінніших речей у холодну та вогку погоду. Він не тільки зігріє, а й стане відмінним доповненням до осіннього образу. Стилістка Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, як підібрати шарф до вбрання, щоб завжди мати стильний вигляд і не замерзнути.

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Так, якщо ви надаєте перевагу однотонному темному одягу, шарфи яскравих забарвлень, з бахромою або без стануть яскравим акцентом образу і піднімуть настрій.

[ + – ] Яскравий шарф розбавить образ і зробить його помітним

Однотонні шарфи і палантини в колір верхнього одягу або контрастні до нього зроблять образ завершеним. До того ж вони актуальні з року в рік і не виходять із моди.

[ + – ] Однотонний шарф — вічна класика

Цікавий вигляд мають монохромні шарфи з написами або малюнком. Якої б довжини та фактури вони не були, кожен із таких шарфів освіжить наряд, надавши йому серйозності.

[ + – ] Монохромні шарфи додадуть образу серйозності Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Стилістка радить особливу увагу звернути на хустки та палантини, які не менш цікаві, ніж класичні шарфи, але дають більше простору для створення образу, починаючи від способу пов'язування і закінчуючи різноманітністю фактур і кольорів.

[ + – ] Палантини й хустки не менш популярні, ніж традиційні шарфи Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

І ще кілька ідей від стилістки, з чим і які шарфи матимуть найбільш виграшний вигляд.

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