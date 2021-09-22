Тіна Кунакі представила наймодніший светр осені 2021

Дизайнери пропонують звернути увагу на об'ємні светри з цікавим декором.

Осінь уже вступила у свої права, а на вулиці з кожним днем усе холодніше. Саме час подумати про те, чим утеплитися, але при цьому виглядати свіжо, яскраво і стильно. Юна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі дає відповідь на це питання, опублікувавши фото у светрі, який має в цьому сезоні всі шанси стати хітом.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Йдеться про об'ємний ажурний білосніжний светр грубої в'язки з підкреслено довгими рукавами і високою горловиною від Valentino. Ця річ поєднала в собі всі головні "фішки" сезону, починаючи від кольору і закінчуючи фасоном та декором у вигляді пір'я.

Свій осінній образ модель доповнила міні-спідницею і стьобаними масивними чобітьми чорного кольору, а також білою сумочкою того ж бренду, що і светр.

[ + – ] Тіна Кунакі задає модні тренди осені 2021

У цьому сезоні чимало дизайнерів представили на подіумах об'ємні светри, а Кунакі продемонструвала, як один з них можна вписати в повсякденний образ, зробивши його неповторним і цікавим.

Раніше ми розповідали про те, що бренд Balenciaga представив светри, що "розлазяться", і рвані худі, вартість яких варіюється від $1447 до $1660.

Крім того, Фокус розповідав про те, яка сумка буде наймоднішою в цьому сезоні з точки зору Вікторії Бекхем, а також на що варто звертати увагу, вибираючи чоботи, плащі та джинси на осінь 2021.