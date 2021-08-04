У Balenciaga створили рвані худі $ 1 660 і светр, який розлізається, за $ 1447 (фото)

Крім "рваного" худі, модний будинок пропонує "старі" светри, джинси, кепки та сорочки.

Модний будинок Balenciaga пропонує покупцям новинку: в'язану толстовку з капюшоном за 1355 євро ($ 1660). На неї звернув увагу користувач Twitter Ліам, пожартував, що всього за 1300 фунтів стерлінгів можна мати такий вигляд, ніби вас покусав стафф.

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Товар під назвою "Худі оверсайз з багатошарової рваної бавовни і джерсі з принтом" продається на сайті як у синьому, так і в червоному кольорах. На ньому зроблені дірки на грудях, руках і спині, які дійсно нагадують річ після того, як її порвуть собаки зубами, або наслідки того, що буває, коли людина зачепиться за щось.

[ + – ] Светр із дірками коштує $ 1660

Річ, на 100% складається з поліестеру, з вишитим логотипом бренду, дозволяє побачити все, що надіто під нею.

Носити худі стилісти рекомендують під джинси та взуття на підборах або ж носити його зі спідницею.

Серед інших пропозицій — светр із висотаними нитками та дірками, який ніби розвалюється на частини. Ціна такої модної речі — 1220 євро ($ 1 447)

[ + – ] Такий светр обійдеться трохи дешевше — "усього" $ тисячу чотиреста сорок сім

[ + – ] Рваний светр рекомендують носити з джинсами

Паризький будинок розкішної моди Balenciaga є улюбленим місцем для багатьох знаменитостей, серед його знаменитих шанувальників Джастін Бібер, Бейонсе, Адель, Меган Маркл, Кардаш'ян і Каньє Вест.

Компанія Balenciaga була заснована в Іспанії Крістобаль Баленсьяґою, який був відомий як "Король моди", а Крістін Діор назвав його "майстром для всіх". Зараз бренд переїхав до Франції.

Крім рваних светрів, Демна Гвасалія, креативний дизайнер бренду, пропонує джинси з дірками, сорочки з пошарпаними краями та вигорілі кепки.

Раніше дизайнер здивував публіку колаборацією з Crocs, представивши впізнавані шльопанці бренду на шпильці.