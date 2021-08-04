У Balenciaga створили рвані худі $ 1 660 і светр, який розлізається, за $ 1447 (фото)
Крім "рваного" худі, модний будинок пропонує "старі" светри, джинси, кепки та сорочки.
Модний будинок Balenciaga пропонує покупцям новинку: в'язану толстовку з капюшоном за 1355 євро ($ 1660). На неї звернув увагу користувач Twitter Ліам, пожартував, що всього за 1300 фунтів стерлінгів можна мати такий вигляд, ніби вас покусав стафф.
Товар під назвою "Худі оверсайз з багатошарової рваної бавовни і джерсі з принтом" продається на сайті як у синьому, так і в червоному кольорах. На ньому зроблені дірки на грудях, руках і спині, які дійсно нагадують річ після того, як її порвуть собаки зубами, або наслідки того, що буває, коли людина зачепиться за щось.
Річ, на 100% складається з поліестеру, з вишитим логотипом бренду, дозволяє побачити все, що надіто під нею.
Носити худі стилісти рекомендують під джинси та взуття на підборах або ж носити його зі спідницею.
Серед інших пропозицій — светр із висотаними нитками та дірками, який ніби розвалюється на частини. Ціна такої модної речі — 1220 євро ($ 1 447)
Паризький будинок розкішної моди Balenciaga є улюбленим місцем для багатьох знаменитостей, серед його знаменитих шанувальників Джастін Бібер, Бейонсе, Адель, Меган Маркл, Кардаш'ян і Каньє Вест.
Компанія Balenciaga була заснована в Іспанії Крістобаль Баленсьяґою, який був відомий як "Король моди", а Крістін Діор назвав його "майстром для всіх". Зараз бренд переїхав до Франції.
Крім рваних светрів, Демна Гвасалія, креативний дизайнер бренду, пропонує джинси з дірками, сорочки з пошарпаними краями та вигорілі кепки.
Раніше дизайнер здивував публіку колаборацією з Crocs, представивши впізнавані шльопанці бренду на шпильці.