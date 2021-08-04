В Balenciaga создали рванное худи $1660 и разлезающийся свитер за $1447 (фото)

Кроме "рваного" худи, модный дом предлагает видавшие виды свитера, джинсы, кепки и рубашки.

Модный дом Balenciaga предлагает покупателям новинку: вязаную толстовку с капюшоном за 1355 евро ($1660). На нее обратил внимание пользователь Twitter Лиам, пошутивший, что всего за 1300 фунтов стерлингов можно выглядеть так, будто вас покусал стафф.

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Товар под названием "Худи оверсайз из многослойного рваного хлопка и джерси с принтом" продается на сайте как в синем, так и в красном цветах. На нем сделаны дырки на груди, руках и спине, которые действительно напоминают вещь после того, как ее порвут собаки зубами, или последствия того, что бывает, когда человек зацепится за что-то.

[ + – ] Свитер с дырками стоит $1660

Вещь, на 100% состоящая из полиэстра, с вышитым логотипом бренда, позволяет увидеть все, что находится под ней.

Носить худи стилисты рекомендуют под джинсы и обувь на каблуке иле же носить его с юбкой.

Среди других предложений – свитер с выстрепанными нитками и дырками, который будто разваливается на части. Цена такой модной вещи – 1220 евро ($1447)

[ + – ] Такой свитер обойдется несколько дешевле – "всего" $1447

[ + – ] Рваный свитер рекомендуют носить с джинсами

Парижский дом роскошной моды Balenciaga является любимым местом для многих знаменитостей, среди его знаменитых поклонников Джастин Бибер, Бейонсе, Адель, Меган Маркл, Кардашьян и Канье Уэст.

Компания Balenciaga была основана в Испании Кристобалем Баленсиагой, который был известен как "Король моды", а Кристин Диор назвал его "мастером для всех". Сейчас бренд переехал во Францию.

Кроме рваных свитеров, Демна Гвасалия, креативный дизайнер бренда, предлагает джинсы с дырками, рубашки с потрепанными краями и выгоревшие кепки.

Ранее дизайнер удивил публику коллаборацией с Crocs, представив узнаваемые шлепки бренда на шпильке.