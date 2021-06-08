Модный дом Balenciaga представил кроксы на шпильке

Дизайнер Демна Гвасалия не впервые удивляет модников коллаборацией с компанией Croсs.

После виртуального показа новой коллекции "Весна-лето 2022" модного дома Balenciaga, который был представлен 6 июня, обсуждения новой коллаборации Демны Гвасалии с Алессандро Микеле (Gucci) не утихают.

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Если сначала в Сети активно обсуждали нестандартные пуховики и резиновые сумки-корзины, то теперь пользователи активного говорят о тандеме Balenciaga и Croсs, поскольку модель Элиза Дуглас, "размноженная" до 44 образов, дефилировала по подиуму не только в туфлях и ботинках. На ней можно было заметить сапоги с высоким голенищем, посаженные на массивную подошву, а также кроксы на устойчивой шпильке, напоминающей штырь.

Обувь была представлена в нескольких цветах: модном в этом сезоне зеленом, светло- и темно-сером, а также черном цветах.

Отметим, что сотрудничество Balenciaga и Croсs длится уже не первый год. Так, в 2018-м французский модный дом представил ярко-розовые кроксы, имитирующие классические туфли на шпильке. Они были украшены значками в виде пирожного макарон, котика, Эйфелевой башни, флага Германии и падающей звезды.

Фото: Balenciaga

Кроме того, ранее в продажу поступили кроксы на платформе и с шипами, которые модники моментально скупили.

Напомним, в прошлом году Гвасалия продемонстрировал свою новую коллекцию одежды, показ которой состоялся не на подиуме и не в онлайне, а в формате видеоигры.