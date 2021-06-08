Модний будинок Balenciaga представив крокси на шпильці

Дизайнер Демна Гвасалія не вперше дивує модників колаборацією з компанією Croсs.

Після віртуального показу нової колекції "Весна-літо 2022" модного будинку Balenciaga, який був представлений 6 червня, обговорення нової колаборації Демни Гвасалія з Алессандро Мікеле (Gucci) не вщухають.

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Якщо спочатку в мережі активно обговорювали нестандартні пуховики і гумові сумки-кошики, то тепер користувачі активного говорять про тандем Balenciaga і Croсs, оскільки модель Еліза Дуглас, "розмножена" до 44 образів, дефілювала по подіуму не тільки в туфлях і черевиках. На ній можна було помітити чоботи з високою халявою, посаджені на масивну підошву, а також крокси на стійкій шпильці, що нагадує штир.

Взуття було представлене в декількох кольорах: модному в цьому сезоні зеленому, світло- і темно-сірому, а також чорному кольорах.

Зазначимо, що співпраця Balenciaga і Croсs триває вже не перший рік. Так, у 2018-му французький модний будинок представив яскраво-рожеві крокси, що імітують класичні туфлі на шпильці. Вони були прикрашені значками у вигляді тістечка макаронів, котика, Ейфелевої вежі, прапора Німеччини і зірки, яка падає.

Фото: Balenciaga

Крім того, раніше в продаж надійшли крокси на платформі й із шипами, які модники моментально скупили.

Нагадаємо, в минулому році Гвасалія продемонстрував свою нову колекцію одягу, показ якої відбувся не на подіумі й не в онлайні, а у форматі відеогри.