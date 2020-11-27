Без подиума: бренд Balenciaga создал видеоигру, чтобы показать новую коллекцию одежды

Модная марка решила совместить приятное с полезным.

6 декабря 2020 года Balenciaga продемонстрирует свою новую коллекцию одежды. Однако показ состоится не на подиуме и не в онлайне, а в формате видеоигры, передает издание wwd.com.

Игра под названием "Afterworld: The Age of Tomorrow", чей трейлер уже появился в интернете, перенесет пользователей в 2031 год. Каждый игрок сможет выбрать собственного аватара, который будет выполнять определенные задания, но какие конкретно — пока секрет. В релизе бренда сказано, что игра понравится и тем, кто любит Super Mario, и тем, кто играет в Wolfenstein. Особое внимание будет уделено внешнему виду аватаров, которые будут, по сути, демонстрировать коллекцию 2021 года.

[ + – ] Официальный трейлер игры "Afterworld: The Age of Tomorrow"

Ранее марка уже экспериментировала с новыми форматами, выпустив ролик под песню I Wear My Sunglasses at Night, а заодно и продемонстрировав летнюю пре-коллекцию — 2021.

[ + – ] Летняя пре-коллекция модного бренда Balenciaga

Журналисты полагают, что игра окажется незамысловатой "бродилкой" и на экшен рассчитывать не стоит.

Кстати, в прошлом году League of Legends Riot Games объявили о сотрудничестве с модным домом Louis Vuitton, дизайнеры которого должны разработать одежду и предметы для героев.

Ранее стало известно, что замминистра Минцифры Александр Борняков предлагал запретить компьютерные игры, "которые вредят национальным интересам государства". Чиновник считает, что нужно разработать "действенный механизм" для цензурирования видеоигр, выставляющих Украину в невыгодном свете.