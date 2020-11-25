Замминистра Минцифры предлагает запретить компьютерные игры, "которые вредят национальным интересам государства"

Александр Борняков считает, что нужно разработать "действенный механизм" для цензурирования.

Замминистра Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков опубликовал в своем Facebook пост, в котором предложил создать "действенный механизм запрета компьютерных игр, которые вредят национальным интересам государства".

Чиновник опасается, что создатели игр, выставляя Украину в невыгодном свете, могут намеренно или ненамеренно пропагандировать идею сепарации нашей страны. В частности, Борняков написал: : "Возьмем, к примеру, часть известной компьютерной игры Call of Duty, в сюжете которой — условная война в Донбассе. Красивая графика, реалистичный сюжет и мы уже привыкли к постоянному противостояния РФ и США в кинематографе, играх, и, возможно, хорошо, что о событиях в Украине и их последствиях будут знать во всем мире. Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины. А действенного механизма, который бы запретил ее распространение в нашей стране, — нет".

[ + – ] Скриншот личной страницы Александра Борнякова на Facebook Фото: Facebook

Также замминистра посетовал на то, что игровую индустрию упустили из поля зрения, в то время как киноиндустрия давно и успешно цензурируется: "Фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам, давно не показывают в наших кинотеатрах, их не транслируют украинские телеканалы. Ведь они отслеживаются и запрещаются Минкультом. Но об индустрии, которая сегодня насчитывает около 2,7 млрд игроков, почему-то забыли", — рассуждает Борняков.

Также Борняков считает, что "пропаганда" посредством игр может существенно навредить имиджу Украины, потому что аудиория геймеров огромна: "72% доходов в App Store поступает от продажи игр, почти треть всего контента на YouTube также связана с играми, который каждый день смотрит более 200 млн человек. То есть мы видим, где именно люди проводят свое время и по сути индустрия видеоигр стала крупнейшей формой СМИ и площадкой для пропаганды", — анализирует чиновник, и тут же приводит еще аргументацию, "… считаю, что государство должно иметь возможность запретить видеоигры, которые пропагандируют ликвидацию независимости Украины или имеют сюжет, связанный с деятельностью государства-агрессора, и она представлена ​​как положительная".

Александр Борняков открыл данную тему к обсуждению, предложив пользователям соцсети прокомментировать его идею. Под постом, в основном, публикуются негативные комментарии. Люди выступают против цензуры как таковой.

Ранее стало известно, что Минцифры хочет создать инфопанель с оповещением о свободных местах для лечения пациентов с COVID-19.