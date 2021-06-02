Модные тренды лета 2021. Самый актуальный цвет сезона

Модное решение в зеленом цвете добавит летнему аутфиту яркости, свежести и смелости. Все будет зависеть от оттенка зеленого, которых у него предостаточно.

Зеленый цвет стал одним из самых трендовых этим летом, и Instagram-модницы активно начали включать все его оттенки, от неонового до голубого малахита, в свои луки.

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Наиболее "долгоиграющим" цветом модные эксперты называют зеленый в стиле милитари, который будут носить не только летом, но он обещает стать ключевым и в новом осенне-зимнем сезоне. Не менее интересен "травяной" оттенок.

Приглушенный мятно-зеленый Green Ash – один из фаворитов сезона. Он придает образу свежесть и после стрессов, связанных с пандемией, подчеркивает спокойствие и умиротворение. Его рекомендуют сочетать с яркими, например, оранжевыми элементами в ансамбле, либо же с такими же холодными оттенками.

Блогеры советуют модницам обратить внимание на более смелые оттенки – "зеленый электрик" и неоновый. Дополнив вещами этого цвета повседневный образ, можно превратить его в интересный и запоминающийся. Туфли на шпильке, яркие пиджаки и блузы в комплекте с джинсами, юбками, брюками подчеркнут актуальность наряда.

Дополнить образ помогут босоножки, мюли, туфли, шлепанцы всевозможных сочных оттенков зеленого, а также сумочки в тон.

И еще немного "зеленых" ансамблей, которые послужат идеями при подборе одежды для выхода из дома.

Напомним, какие джинсы стоит носить в этом сезоне, а также предлагаем посмотреть на самые актуальные образы сезона.