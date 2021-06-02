Модні тренди літа 2021. Найактуальніший колір сезону

Модне рішення в зеленому кольорі додасть літньому аутфіту яскравості, свіжості і сміливості. Все залежатиме від відтінку зеленого, яких у нього більш ніж достатньо.

Зелений колір став одним з найбільш трендових цього літа, і Instagram-модниці активно почали включати всі його відтінки, від неонового до блакитного малахіту, в свої луки.

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Найбільш "довгограючим" кольором модні експерти називають зелений у стилі мілітарі, який будуть носити не тільки влітку, але він обіцяє стати ключовим і в новому осінньо-зимовому сезоні. Не менш цікавий "травʼяний" відтінок.

Приглушений мʼятно-зелений Green Ash — один з фаворитів сезону. Він додає образу свіжість і після стресів, повʼязаних з пандемією, підкреслює спокій і умиротворення. Його рекомендують поєднувати з яскравими, наприклад, помаранчевими елементами в ансамблі, або ж з такими ж холодними відтінками.

Блогери радять модницям звернути увагу на сміливіші відтінки — "зелений електрик" і неоновий. Доповнивши речами цього кольору повсякденний образ, можна перетворити його в цікавий і такий що запамʼятається. Туфлі на шпильці, яскраві піджаки і блузи в комплекті з джинсами, спідницями, брюками підкреслять актуальність наряду.

Доповнити образ допоможуть босоніжки, мюлі, туфлі, шльопанці всіляких соковитих відтінків зеленого, а також сумочки в тон.

І ще трохи "зелених" ансамблів, які послужать ідеями при підборі одягу для виходу з дому.

Нагадаємо, які джинси варто носити у цьому сезоні, а також пропонуємо подивитися на найактуальніші образи сезону.