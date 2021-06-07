Шоу, которого не было. Модный дом Balenciaga представил новую коллекцию (фото, видео)

Все 44 образа коллекции показала одна модель, причем как женские вещи, так и мужские.

Французский модный дом Balenciaga представил новую коллекцию весна-лето 2022, снова сойдясь в коллаборации с Gucci, пишет Vogue.

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В интервью журналу Дизайнер Демна Гвасалия из своего дома в Швейцарии назвал ультрасовременное видео с дефиле моделей "глубокой подделкой модного показа".

"В сети мы видим не то, что есть на самом деле. Что настоящее, а что подделка?", – говорит он. По его словам, все 44 образа представляет одна модель – художница Элиза Дуглас, открывающая и закрывающие показы Balenciaga еще 2016 года, когда Гвасалия стал его креативным директором. Причем она демонстрирует как женскую, так и мужскую одежду, идя по белому подиуму, вдоль которого сидит публика в черном.

"Это шоу, которого никогда не было. Но одежда настоящая, она сделана", – подчеркнул дизайнер. В видео, сделанном Квентином Деронзье, зрители видят, по сути, клоны девушки.

Еще одна необычность коллекции состоит в том, что модельер преподнес плагиат как художественный жест. Balenciaga "украл" классические формы сумок Gucci и переделал их с BB вместо GG, точно так же, как Алессандро Микеле воспроизвел узоры Демны и диагональный брендинг в своей последней коллекции. Ремень с пряжкой GG, бестселлер Gucci, также переделан с BB.

На одной из сумок нацарапана надпись "Это не сумка Gucci" – отсылка к картине Рене Магритта "Предательство образов" 1929 года

"Мы с Алессандро очень разные. Но нам обоим нравится ставить под сомнение весь этот вопрос, касающийся брендинга и присвоения… Потому что это делают все, говорят они это или нет", – заявил Демна.

В остальном в коллекции прослеживается традиционный стиль Balenciaga. В ней есть оверсайз-пуховики и пальто, лыжные куртки, спортивные костюмы, свободные платья с принтом, джинсы карго с логотипами и куртки с очень высокими воротниками. Самое интересное, что виртуальный показ открылся черной одеждой, причем в одном из костюмов зрители даже усмотрели отсылку к форме северокорейского лидера Ким Чен Ына, а завершился ярко-красным платьем-"русалкой", ставшем отсылкой к фильму "Розовый фламинго" 1972 года с дрэг-квин Дивайн в главной роли.

Аксессуары заслуживают особого внимания, тем более что среди них есть некоторые вещи, которые обычными точно не назовешь. Это сумки в виде продуктовых корзинок из супермаркетов, сапоги-чулки и резиновые ботинки на массивной подошве, созданные в коллаборации с Crocs.

На "подделках" Гвасалия не останавливается и уже в начале июля он представит свою долгожданную коллекцию на неделе высокой моды в Париже.

Ранее дом Balenciaga представил коллекцию осень-зима 2021 в виде лукбука, причем тематика его звучала приблизительно так: "Путешествия, которые не состоялись". Модели, изображающие туристов во время поездок, позировали на фоне достопримечательностей по всему миру.

В прошлом году Гвасалия продемонстрировал свою новую коллекцию одежды, показ которой состоялся не на подиуме и не в онлайне, а в формате видеоигры.