Шоу, якого не було. Модний будинок Balenciaga представив нову колекцію (фото, відео)

Всі 44 образи колекції показала одна модель, причому як жіночі речі, так і чоловічі.

Французький модний будинок Balenciaga представив нову колекцію весна-літо 2022, знову зійшовшись в колаборації з Gucci, пише Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В інтервʼю журналу дизайнер Демна Гвасалія зі свого будинку в Швейцарії назвав ультрасучасне відео з дефіле моделей "глибокою підробкою модного показу".

"У мережі ми бачимо не те, що є насправді. Що сьогодення, а що підробка?" — говорить він. За його словами, всі 44 образи представляє одна модель — художниця Еліза Дуглас, яка відкривала та закривала покази Balenciaga ще в 2016 році, коли Гвасалія став його креативним директором. Причому вона демонструє як жіночий, так і чоловічий одяг, йдучи по білому подіуму, уздовж якого сидить публіка в чорному.

"Це шоу, якого ніколи не було. Але одяг справжній, він створений", — підкреслив дизайнер. У відео, зробленому Квентіном Деронзьє, глядачі бачать, по суті, клони дівчата.

Ще одна незвичайність колекції полягає в тому, що модельєр підніс плагіат як художній жест. Balenciaga "вкрав" класичні форми сумок Gucci та переробив їх з BB замість GG, точно так же, як Алессандро Мікеле відтворив візерунки Демни й діагональний брендинг у своїй останній колекції. Ремінь з пряжкою GG, бестселер Gucci, також перероблений з BB.

На одній із сумок надряпаний напис "Це не сумка Gucci" — відсилка до картини Рене Магрітта "Зрада образів" 1929 року.

"Ми з Алессандро дуже різні. Але нам обом подобається ставити під сумнів все це питання, що стосується брендингу та присвоєння… Тому що це роблять всі, кажуть вони це чи ні", — заявив Демна.

В іншому в колекції простежується традиційний стиль Balenciaga. У ній є оверсайз-пуховики і пальто, лижні куртки, спортивні костюми, вільні сукні з принтом, джинси карго з логотипами і куртки з дуже високими комірами. Найцікавіше, що віртуальний показ відкрився чорним одягом, причому в одному з костюмів глядачі навіть угледіли відсилку до форми північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а завершився яскраво-червоною сукнею-"русалкою", яка стала відсилкою до фільму "Рожевий фламінго" 1972 роки з дрег-квін Дівайн у головній ролі.

Аксесуари заслуговують на особливу увагу, тим більше, що серед них є деякі речі, які звичайними точно не назвеш. Це сумки у вигляді продуктових кошиків із супермаркетів, чоботи-панчохи і гумові черевики на масивній підошві, створені в колаборації з Crocs.

На "підробках" Гвасалія не зупиняється і вже на початку липня він представить свою довгоочікувану колекцію на тижні високої моди в Парижі.

Раніше будинок Balenciaga представив колекцію осінь-зима 2021 у вигляді лукбука, причому тематика його звучала приблизно так: "Подорожі, що не відбулися". Моделі, які зображують туристів під час поїздок, позували на тлі визначних памʼяток по всьому світу.

У минулому році Гвасалія продемонстрував свою нову колекцію одягу, показ якої відбувся не на подіумі й не в онлайні, а у форматі відеоігри.