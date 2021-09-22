Тина Кунаки представила самый модный свитер осени 2021

Дизайнеры предлагают обратить внимание на объемные свитера с интересным декором.

Осень уже вступила в свои права, а на улице с каждым днем все холоднее. Самое время подумать о том, чем утеплиться, но при этом выглядеть свежо, ярко и стильно. Юная жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки дает ответ на этот вопрос, опубликовав фото в свитере, который имеет в этом сезоне все шансы стать хитом.

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Речь идет об объемном ажурном белоснежном свитере крупной вязки с подчеркнуто длинными рукавами и высокой горловиной от Valentino. Эта вещь соединила в себе все главные "фишки" сезона, начиная от цвета и заканчивая фасоном и декором в виде перьев.

Свой осенний образ модель дополнила образ мини-юбкой и стеганными массивными сапогами черного цвета, а также белой сумочкой того же бренда, что и свитер.

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В этом сезоне немало дизайнеров представили на подиумах объемные свитера, а Кунаки продемонстрировала, как один из них можно вписать в повседневный образ, сделав его неповторимым и интересным.

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