В каждом сезоне есть свои обувные тренды. И сезон осень-зима 2021-2022 не стал исключением: смелые формы, яркие цвета, отсылки к трендам прошлых годов и весьма разнообразный модельный ряд.

Если речь идет о покупке сапог на осень и вы хотите при этом быть в тренде, то можно проявить фантазию: ограничений практически нет.

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Правда, стилисты настаивают: чтобы быть в тренде, вы должны этой осенью добавить в обувной шкафчик две пары обуви. Это резиновые сапоги и армейские ботинки.

Наконец-то дизайнеры и модные критики пришли к выводу, что осень – не время для экспериментов. Нет ничего лучше удобных непромокаемых сапог, чтоб шлепать по лужам. Тем более, что сочетать их рекомендуют с чем угодно. Но особенно хорошо такая обувь будет смотреться с трогательными платьями, придавая своей обладательнице несколько гранжевый стиль, который был популярен в середине 1990-х.

Итак, Фокус собрал самые модные сапоги сезона осень 2021.

Ковбойские сапоги

[ + – ] Ковбойские сапоги снова оказались на пике модных тенденций Фото: Vogue

Одно время ковбойские сапоги были популярны, потом над ними шутили в культовом фильме "Высокая мода" 1994 года. Но как ни крути, ковбойские сапоги снова в тренде. С их помощью можно создать образ городского ковбоя – в длинной юбке, уютной куртке и ярких сапогах. Вместо коня – личное авто или такси… Что ж, для того, чтобы ощутить себя героиней вестерна, сегодня вовсе необязательно ехать в Техас.

Kitten heel — кошачьи каблучки

[ + – ] Сапоги на "кошачьих" каблучках долгое время не возвращались в моду Фото: Vogue

Этот тонкий и короткий каблучок появился в 1990-х и уже тогда считался возвращением к ретро. Ведь подобные каблуки носили модницы еще в 1950-х. Сначала "кошачий каблучок" украшал лодочки и мюли, потом незаметно перекочевал в осенние коллекции. Сапоги на "кошачьем каблуке" выглядят хрупкими и элегантными. Носить их рекомендуют со всем, что приглянется, но с расклешенными джинсами, которые снова вернулись в моду, кошачий каблучок особенно хорош.

Армейские ботинки на платформе

[ + – ] Армейские ботинки на платформе или ботики милитари — один из ключевых трендов осени 2021 Фото: Vogue

Армейские башмаки — это обувь, которая была в тренде фактически всегда, особенно у представителей субкультур. Но на подиумы дизайнеры ее вывели, готовясь к осени 2021 года. Черные армейские ботинки с четкими линиями снова в топе тенденций. Носить их рекомендуют с платьями в цветочек, создавая яркий контраст, или с мини-юбками и фактурными колготами.

Яркие сапоги

[ + – ] Яркие сапоги, как таблетка от хандры в осеннюю погоду Фото: Vogue

Кто сказал, что с наступлением осени стоит отказываться от ярких цветов? Дизайнеры категорически не согласны. В трендах осени 2021 яркие сапоги всех цветов радуги. Они должны привлекать к себе внимание. Сочетать такие яркие сапожки рекомендуют с полупрозрачными платьями и ультрамодными бомберами. И пусть сапоги ярких цветов будут контрастировать с более спокойной по цветовой гамме одеждой. Если кто-то еще не готов к полностью цветным сапогам, то дизайнеры рекомендуют начать с яркой подошвы.

Эффект "второй кожи"

[ + – ] Тренды осени 2021 — сапоги с эффектом второй кожи Фото: Vogue

Популярные сапоги этого сезона сделаны из эластичных материалов, которые облегают ногу, как вторая кожа. Это уже было в моде. Когда-то девушки носили сапоги-чулки из лаковой кожи, и этот тренд вернулся. А если сочетать его с трендом на яркость, то получится беспроигрышный вариант.

Золото и серебро: обувь осени 2021

[ + – ] Сапоги цвета металлик — привет их эпохи 1980-х Фото: Vogue

Если яркие сапоги кому-то покажутся недостаточно впечатляющими, стоит присмотреться к благородным металлам. Этой осенью в обувном гардеробе преобладают металлические текстуры, золотые и серебряные. Стиль диско вернулся.

Резиновые сапоги

[ + – ] Резиновые сапоги не выходят из моды вообще. Они просто становятся все ближе дизайну ультрамодных единиц обуви Фото: Vogue

Англичане, которые знают толк в хорошей обуви, никогда не отказывались от этого тренда. Резиновые сапоги есть в гардеробе у британской королевы и герцогини Кембриджской. И это самый беспроигрышный вариант, когда нужно выбрать пару обуви на осень. Резиновые сапоги могут быть высокими и яркими, а могут – укороченными и на резиновой массивной подошве. Главное, что лужи теперь вам будут нипочем.