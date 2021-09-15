Тренди осені 2021. Наймодніші чоботи сезону

У кожному сезоні є свої взуттєві тренди. І сезон осінь-зима 2021-2022 не став винятком: сміливі форми, яскраві кольори, відсилання до трендів минулих років і вельми різноманітний модельний ряд.

Якщо мова йде про купівлю чобіт на осінь і ви хочете при цьому бути в тренді, то можна проявити фантазію: обмежень практично немає.

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Правда, стилісти наполягають: щоб бути в тренді, ви повинні цієї осені додати до взуттєвої шафи дві пари взуття. Це гумові чоботи та армійські черевики.

Нарешті дизайнери і модні критики дійшли висновку, що осінь — не час для експериментів. Немає нічого кращого за зручні непромокальні чоботи, щоб шльопати по калюжах. Тим більше, що поєднувати їх рекомендують з чим завгодно. Але особливо добре таке взуття буде виглядати зі зворушливими сукнями, надаючи своїй власниці трохи гранжевого стилю, який був популярний у середині 1990-х.

Отже, Фокус зібрав наймодніші чоботи сезону осінь 2021.

Ковбойські чоботи

[ + – ] Ковбойські чоботи знову опинилися на піку модних тенденцій Фото: Vogue

Свого часу ковбойські чоботи були популярні, потім над ними жартували в культовому фільмі "Висока мода" 1994 року. Але як не крути, ковбойські чоботи знову в тренді. З їх допомогою можна створити образ міського ковбоя — у довгій спідниці, затишній куртці та яскравих чоботях. Замість коня — приватне авто або таксі ... Що ж, для того, аби відчути себе героїнею вестерну, сьогодні зовсім не обов'язково їхати в Техас.

Kitten heel — котячі каблучки

[ + – ] Чоботи на "котячих" каблучках довгий час не поверталися в моду Фото: Vogue

Цей тонкий і короткий каблучок з'явився в 1990-х і вже тоді вважався поверненням до ретро. Адже подібні каблуки носили модниці ще в 1950-х. Спочатку "котячий каблучок" прикрашав човники і мюлі, потім непомітно перекочував в осінні колекції. Чоботи на "котячому каблучку" виглядають крихкими та елегантними. Носити їх рекомендують з усім, що впаде в око, але з розкльошеними джинсами, які знову повернулися в моду, котячий каблучок особливо гарний.

Армійські черевики на платформі

[ + – ] Армійські черевики на платформі або ботики мілітарі — один з ключових трендів осені 2021 Фото: Vogue

Армійські черевики — це взуття, яке було в тренді фактично завжди, особливо в представників субкультур. Але на подіуми дизайнери його вивели, готуючись до осені 2021 року. Чорні армійські черевики з чіткими лініями знову в топі тенденцій. Носити їх рекомендують із сукнями у квіточку, створюючи яскравий контраст, або з міні-спідницями і фактурними колготами.

Яскраві чоботи

[ + – ] Яскраві чоботи як таблетка від нудьги в осінню погоду Фото: Vogue

Хто сказав, що з настанням осені варто відмовлятися від яскравих кольорів? Дизайнери категорично не згодні. У трендах осені 2021 яскраві чоботи всіх кольорів веселки. Вони повинні привертати до себе увагу. Поєднувати такі яскраві чобітки рекомендують з напівпрозорими сукнями й ультрамодними бомберами. І нехай чоботи яскравих кольорів будуть контрастувати з більш спокійним за колірною гамою одягом. Якщо хтось ще не готовий до повністю кольорових чобіт, то дизайнери рекомендують почати з яскравої підошви.

Ефект "другої шкіри"

[ + – ] Тренди осені 2021 — чоботи з ефектом другої шкіри Фото: Vogue

Популярні чоботи цього сезону зроблені з еластичних матеріалів, які облягають ногу, як друга шкіра. Це вже було в моді. Колись дівчата носили чоботи-панчохи з лакової шкіри, і цей тренд повернувся. А якщо поєднувати його з трендом на яскравість, то вийде безпрограшний варіант.

Золото і срібло: взуття осені 2021

[ + – ] Чоботи кольору металік — привіт з епохи 1980-х Фото: Vogue

Якщо яскраві чоботи комусь здадуться недостатньо приголомшливими, варто придивитися до благородних металів. Цієї осені у взуттєвому гардеробі переважають металеві текстури, золоті і срібні. Стиль диско повернувся.

Гумові чоботи

[ + – ] Гумові чоботи не виходять з моди взагалі. Вони просто стають усе ближчими дизайну ультрамодних одиниць взуття Фото: Vogue

Англійці, які розуміються на гарному взутті, ніколи не відмовлялися від цього тренду. Гумові чоботи є в гардеробі в британської королеви і герцогині Кембриджської. І це найбільш безпрограшний варіант, коли потрібно вибрати пару взуття на осінь. Гумові чоботи можуть бути високими і яскравими, а можуть — укороченими і на гумовій масивній підошві. Головне, що калюжі тепер вас не лякають.