Модные тренды осени 2021: 36 идей от стилиста, как и с чем носить шарф
Шарф является незаменимой вещью в осеннем гардеробе, и чем их больше, тем лучше.
Теплый, уютный шарф – одна из самых незаменимых вещей в холодную и промозглую погоду. Он не только согреет, но и станет отличным дополнением к осеннему образу. Стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram продемонстрировала, как подобрать шарф к наряду, чтобы всегда выглядеть стильно и не замерзнуть.
Так, если вы предпочитаете однотонную темную верхнюю одежду, шарфы ярких расцветок, с бахромой или без станут ярким акцентом образа и поднимут настроение.
Однотонные шарфы и палантины в цвет верхней одежды или контрастирующие с ней сделают образ завершенным. К тому же они актуальны из года в год и не выходят из моды.
Интересно смотрятся монохромные шарфы с надписями или рисунком. Какой бы длины и фактуры они не были, каждый из таких шарфов освежит наряд, придав ему серьезности.
Стилист советует особое внимание обратить на платки и палантины, которые не менее интересны, чем классические шарфы, но дают больше пространства для создания образа, начиная от способа повязывания и заканчивая разнообразием фактур и цветов.
И еще несколько идей от стилиста, с чем и какие шарфы будут смотреться наиболее выигрышно.
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