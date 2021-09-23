Модные тренды осени 2021: 36 идей от стилиста, как и с чем носить шарф

Шарф является незаменимой вещью в осеннем гардеробе, и чем их больше, тем лучше.

Теплый, уютный шарф – одна из самых незаменимых вещей в холодную и промозглую погоду. Он не только согреет, но и станет отличным дополнением к осеннему образу. Стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram продемонстрировала, как подобрать шарф к наряду, чтобы всегда выглядеть стильно и не замерзнуть.

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Так, если вы предпочитаете однотонную темную верхнюю одежду, шарфы ярких расцветок, с бахромой или без станут ярким акцентом образа и поднимут настроение.

[ + – ] Яркий шарф разбавит образ и сделает его заметным

Однотонные шарфы и палантины в цвет верхней одежды или контрастирующие с ней сделают образ завершенным. К тому же они актуальны из года в год и не выходят из моды.

[ + – ] Однотонный шарф – вечная классика

Интересно смотрятся монохромные шарфы с надписями или рисунком. Какой бы длины и фактуры они не были, каждый из таких шарфов освежит наряд, придав ему серьезности.

[ + – ] Монохромные шарфы добавят образу серьезности Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Стилист советует особое внимание обратить на платки и палантины, которые не менее интересны, чем классические шарфы, но дают больше пространства для создания образа, начиная от способа повязывания и заканчивая разнообразием фактур и цветов.

[ + – ] Палантины и платки не менее популярны, чем традиционные шарфы Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

И еще несколько идей от стилиста, с чем и какие шарфы будут смотреться наиболее выигрышно.

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