Модні тренди осені 2021. Топ-7 найактуальніших пальт сезону

Стьобані, шкіряні, класичні та ультрасучасні – цього сезону вибір модних пальт вражає уяву!

Пальто, завдяки своїй варіативності, універсальності та різноманітності матеріалів, залишається найголовнішим предметом верхнього одягу в гардеробі, попри пропоновану дизайнерами велику кількість курток, шуб і пуховиків. Вирушаючи за пальтом, варто звернути увагу на модні тенденції сезону осінь-зима 2021-2022.

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Класика на всі часи

Елегантне пальто строгого крою з мінімумом деталей та оздоблення, світлого, приглушеного або темного кольору стане вигідною інвестицією в гардероб і прослужить вірою та правдою не один сезон. Плюс цієї моделі в тому, що вона підходить під будь-яке вбрання і не залежить від забаганок мінливої моди. Традиційні класичні пальта пропонують як люксові будинки моди типу Fendi, Valentino, Prada, так і більш демократичні марки.

Яскравий колір

Яскравий колір пальта не тільки виділить з натовпу, а й підніме настрій у похмурий сірий осінній день. Головні відтінки сезону – лимонний, помаранчевий, червоний, синій та зелений. Такі кольори добре комбінуються з однотонними аксесуарами та взуттям, починають домінувати в образі. У своїх колекціях різноманітні моделі яскравих пальт представили Prada, Balmain та інші будинки моди.

Шкіряне пальто

Цей сезон – остання можливість для тих, хто любить вироби з натуральної шкіри, придбати таке пальто від якогось знаменитого бренду, адже наступного року більшість люксових будинків моди вирішили відмовитися від використання натуральної шкіри на користь штучної. Цього сезону в моді пальта як з матової, так і лакованої шкіри, а також різної колірної гами, хоча перевага все ж таки надається темнішим тонам – коричневому, темно-червоному, чорному. Проте любителькам яскравих кольорів не варто засмучуватися: є достатньо рішень і для них у яскравих та пастельних тонах. Крім того, дизайнери пропонують варіанти комбінування кількох кольорів.

Пальто з тваринним принтом

Напередодні року Тигра "хижа" тематика захопила і верхній одяг, зокрема пальто. До стандартних кольорів леопардів, левів і тигрів додалися на світових подіумах нові кольори. Так, наприклад, замість відтінків коричневого з'явилися насичені синій та зелений.

Клітинка

Пальта в клітинку вже перейшли до класики. Напевно, немає більш широкої гами кольорів, малюнку та міксу кольорів, ніж цей варіант. Клітинка однаково ефектно виглядає як на оверсайз пальтах, так і на елегантних класичних моделях.

Переплетення контрастних квадратів, візерунки гінгем, "мадрас", "віші", "гусячі лапки", шотландський візерунок, гра на відтінках одного кольору — фантазія дизайнерів цього сезону не знає перешкод, пропонуючи пальта в клітинку на будь-який смак, і навіть найвибагливіші модниці знайдуть щось собі.

Стьобане пальто

Стьобане пальто залишається цього сезону в топі наймодніших речей. Легкі, зручні, практичні і водночас стильні стьобані пальта вражають різноманітністю вибору. Спортивний фасон, пальта у стилі 60-х, яскраві кольори – можна вибрати, що завгодно.

Щодо фасонів, то й тут обмежень немає. У моді як класичний прямий крій, так і розкльошені пальта, з хутряною підкладкою і без, з коміром з хутра та мінімалістичною стійкою або капюшоном.

Оверсайз

Пальто на один-два розміри в плюс або навмисно велике та об'ємне – один із фаворитів сезону. Така річ буде цікаво виглядати як з трикотажними сукнями або костюмами, що облягають, так і з багатошаровими речами.

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