Сінді Кроуфорд показала, з чим носити ультрамодну парку у стилі печворк

Верхній одяг, створений у техніці клаптевого шиття, впевнено завойовує популярність і все більше з'являється в гардеробах модниць.

Верхній одяг у стилі печворк – один із хітів сезону осінь-зима 2021/2022, проте речі, виконані в такій техніці, вимагають ретельного продумування гардеробу, щоб образ виглядав цілісним. Як і з чим носити печворк, продемонструвала 55-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд.

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На своїй сторінці в Instagram Сінді поділилася знімком, на якому позує в яскравій парці у стилі печворк від дизайнера Mira Mikati вартістю $720.

[ + – ] Сінді Кроуфорд у парці від Mira Mikati вартістю $720

Яскраву парку прямого крою з поясом та капюшоном Сінді Кроуфорд поєднала з білим джемпером з V-подібним вирізом та класичними синіми джинсами.

"Ця стьобана парка чудово вписується в пейзаж, втілюючи кочовий дух у різнокольоровому принті бандани в стилі печворк, вона гармонує з відповідним платтям або штанами, створюючи графічний образ з голови до ніг", — характеризує свій витвір, виконаний у техніці клаптевого шиття, сама авторка.

[ + – ] Парка у стилі печворк Фото: Скриншот

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