Тренди осені та зими 2021. Стиліст показав три наймодніші пуховики грудня

Незабаром настане зима, і настануть холоди. Отже, варто зустрічати новий сезон у теплих обновках

Незабаром настане зимовий сезон, який зобов'язує найстійкіших модниць міняти гардероб, який доречний у межах останніх трендів сезону. І стилісти Harpers Bazaar вже визначили наймодніші тренди грудня 2021-2022.

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Сезонні тижні моди 2021-2022 вразили стильними новинками й оригінальними рішеннями, які поєднують у собі стильні рішення та комфорт. Жіночі пуховики сезону осінь-зима 2021/2022 радують різноманітністю форм і фасонів, а також дозволять кожній модниці з'явитися в найвигіднішому світлі в найхолоднішу та похмуру погоду.

Вибрати пуховик потрібної довжини та фасону не так просто, адже варто враховувати кілька факторів, таких як варіанти тканин, методи утеплення моделі, актуальність одиниці верхнього одягу.

І, хоча стилісти говорять, що оптимальна довжина пуховика на зиму – 90 см, тобто трохи нижче коліна, слід зазначити, що цей фасон пасує не всім. Адже деякі дівчата надають перевагу коротким пуховикам, які мають чудовий вигляд із модними цього сезону теплими спортивними костюмами та вільними джинсами. А хтось, у свою чергу, надає перевагу довгим пуховикам, у які можна закутатися, як у ковдру.

Серед великої різноманітності моделей стилісти виділяють три тренди на грудень 2021 року, які одразу привертають увагу.

Пуховик із овчиною

Особливі позиції серед моделей модних пуховиків осені-зими 2021-2022 рр займають пуховики з овчиною. Зазвичай хутро прикрашає лише капюшон або комір, що допомагає вберегти обличчя від вітру та морозу.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Але цього сезону овчина прикрашає рукави, спину та кишені. Гібридні моделі, які поєднують у собі пуховик і дублянку, – це оригінальний і привабливий вибір на зиму. До речі, якщо ви свідомо відмовляєтеся від натурального хутра, існує багато моделей зі штучним хутром.

Пуховик із поясом

Пуховики-оверсайз постійно виходять із моди, то повертаються в наші гардероби. Відбувається це внаслідок спільних зусиль дизайнерів, рендсеттерів і стилістів.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: PRADA Фото: Asos Фото: Just Jared

Але деякі модниці не хочуть, щоб вільний верхній одяг приховував силует, тому підійдуть актуальні моделі з поясом. Інтригуючий вигляд мають варіанти пуховиків довжиною до стегна, підхоплені пояском на талії, поряд із довгими пуховиками, які є стильною альтернативою тканинним і хутряним пальто.

Шкіряний пуховик

На тижні моди на подіумах було помічено багато різноманітних моделей шкіряних пуховиків. Найчастіше дизайнери використовують екошкіру, адже зараз у моді екологічність і усвідомлене споживання.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Але пуховик від цього лише виграє. Адже вибрати пуховик із екошкіри можна будь-якого кольору. Так, нещодавно Кім Кардаш'ян з'явилася в шкіряному пуховику від Balenciaga винного кольору, який поєднував у собі одразу кілька трендів цього сезону: він був із екошкіри та доповнений поясом. До речі, крім того, що шкіряний пуховик має ефектний вигляд, він ще й краще зберігає тепло та не промокає навіть у найсильніший снігопад.