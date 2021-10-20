Пуховик, як у Кім. Який верхній одяг надягнуть селебріті в листопаді 2021

У трендах осені 2021 чимало новинок, але, як виявилося, у виборі верхнього одягу зірки вельми традиційні, хоч у них і можна підглянути кілька цікавих ідей

Восени настає час вибирати верхній одяг. І знайти саме те, що подобається, можна кількома способами: влаштувати шопінг, у пошуках натхнення погортати модні журнали, подивитися блоги стилістів, або ж просто поцікавитися, що в цьому сезоні в трендах у селебріті. Адже вони часто потрапляють до рубрик "ікона стилю" і, буває, задають тренд на тижні і місяці.

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Виявилося, що селебріті досить традиційні у виборі верхнього одягу, особливо члени королівських сімей, де зайва екстравагантність не вітається. Але актриси і співачки іноді, з'являючись перед папараці в модних образах, можуть підказати, як оживити нудний осінній тренд.

Фокус зібрав улюблені знаменитостями тренди, які точно надихнуть на оновлення гардеробу.

Довга дублянка Ріанни

Ріанна любить пуховики, але в цьому сезоні вона віддала перевагу дублянці: довгій, м'якій та затишній. Вона зробила її схожою на героя вестерну.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна на зйомках кліпу Фото: Getty Images

Такий верхній одяг зігріє в холодну погоду, але можна носити його, і коли потеплішає. Головне, робити це так, як Ріанна: поєднувати дублянку, — один із трендів цього сезону, — з корсетом, шпильками і вільними штанами.

Пуховик до п'ят, як у Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян частіше, ніж інші селебріті, випереджає моду і починає носити ті наряди, про існування яких інші і не здогадувалися. Так, після того, як у телезірки і моделі з'явився новий улюблений бренд — Balenciaga і новий улюблений дизайнер, креативний директор цього модного будинку, — Демна Гвасалія, її гардероб зазнав змін.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та її пуховик від Balenciaga Фото: Getty Images

І в одному зі своїх останніх виходів Кім продемонструвала цікаву модель довгого пуховика: з екошкіри, з поясом і моделі оверсайз. Можливо, не кожен зважиться поєднувати подібний верхній одяг з атласними чобітьми на шпильці, але подібний пуховик точно може опинитися у вашому гардеробі — виглядає він зручним і затишним.

Карді Бі та її пуховик з принтом

Ідея, яка буквально витала в повітрі, але нечасто втілюється в реальності. Навіщо купувати одноколірний пуховик, якщо можна вибрати той, який буквально розмалює сезон осінь 2021. Яскраві принти виділять з натовпу. А реп-виконавиця Карді Бі, любителька вінтажних нарядів від Тьєррі Мюглера, завжди любила бути в центрі уваги.

[ + – ] Карді Бі в Balenciaga Фото: Getty Images

Нещодавно вона з'явилася в пуховику Balenciaga з принтом, що зображує обкладинки журналів, але можна вибрати пуховик і іншого забарвлення. Головне, щоб дизайнер не обмежувався одним кольором. Осінь повинна бути яскравою.

Класичне пальто, як у Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі як справжня англійка розуміється на верхньому одязі. Вона постійно демонструє в своєму Instagram, що пальто і тренчів у неї предостатньо і вона вміє їх носити з шиком.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі та її класичне пальто Фото: Instagram rosiehw

Розі — прихильниця класичних фасонів і спокійних кольорів. У її фаворитах вільні пальта оверсайз білого, бежевого і чорного кольорів. Варто придивитися до того, як вона одягає їх з трендовими черевиками-челсі, теплими штанами і затишними светрами.

Яскраве пальто Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка нещодавно "підірвала" соцмережі та таблоїди разюче яскравим образом — червоною спідницею і водолазкою, вивчила головний урок від королеви Єлизавети: одягайся яскраво. Це правило монархиня наслідує вже давно і завжди опиняється в центрі уваги.

[ + – ] Кейт Міддлтон у яскравому пальті Фото: Getty Images

Наразі і герцогиня все частіше вибирає речі простого й елегантного крою, але приголомшливих кольорів. Нещодавно Кейт з'явилася на заході в яскраво-зеленому пальті від Erdem. Цим образом герцогині варто надихнутися. Адже навіщо вибирати пальто більш стриманого і звичного відтінку, якщо можна надіти те, у якому ви відразу опинитеся в центрі уваги. До слова, на фото із заходу саме це і відбувається — герцогиня в зеленому пальті затьмарює всіх на фото, навіть власного чоловіка.

Шкіряна куртка Гейлі Бібер

Гейлі Бібер заслужено носить титул "ікони стилю", і кожен її вихід стає сенсацією. Навіть якщо вона просто поспішає в спортзал, або у справах.

[ + – ] Гейлі Бібер та її оригінальний образ Фото: Getty Images

Так, модель продемонструвала, що шкіряна куртка — це хіт сезону і її точно потрібно придбати, щоб бути в тренді сезону осінь 2021. Не всі вирішать носити її, як Гейлі: з легінсами, шкарпетками і капцями, але шкіряна куртка, ніби знята зі свого бойфренда — це точно must-have цієї осені.

Дженніфер Лопес та її шубка "тедді"

Дженніфер Лопес стежить за трендами, а тому один з модних хітів сезону — шуба зі штучного хутра з'явилася в її гардеробі негайно. Колись співачку критикували активісти за те, що вона носить натуральне хутро.

[ + – ] Шубка "тедді" Дженніфер Лопес Фото: Backgrid

Тому новим придбанням вона продемонструвала, що стежить за екологічними настроями в сучасному суспільстві. А ще шубка, названа на честь плюшевого ведмедика-тедді, це затишний і теплий вибір на осінь. У ній завжди буде комфортно.