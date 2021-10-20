Пуховик как у Ким. Какую верхнюю одежду наденут селебрити в ноябре 2021

В трендах осени 2021 немало новинок, но, как оказалось, в выборе верхней одежды звезды весьма традиционны, хоть у них и можно подсмотреть несколько интересных идей

Осенью приходит время выбирать верхнюю одежду. И найти именно то, что нравится можно несколькими способами: устроить шоппинг, в поисках вдохновения полистать модные журналы, посмотреть блоги стилистов, или же просто поинтересоваться, что в этом сезоне в трендах у селебрити. Ведь они частенько попадают в рубрики "икона стиля" и, бывает, задают тренд на недели и месяцы.

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Оказалось, что селебрити достаточно традиционны в выборе верхней одежды, особенно члены королевских семей, где излишняя экстравагантность не приветствуется. Но актрисы и певицы иногда, появляясь перед папарацци в модных образах, могут подсказать как оживить скучный осенний тренд.

Фокус собрал любимые знаменитостями тренды, которые точно вдохновят на обновление гардероба.

Длинная дубленка Рианны

Рианна любит пуховики, но в этом сезоне она отдала предпочтение дубленке: длинной, мягкой и уютной. Она сделала ее похожей на героя вестерна.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна на съемках клипа Фото: Getty Images

Такая верхняя одежда согреет в холодную погоду, но можно носить ее и когда потеплеет. Главное, делать этот так, как Рианна: сочетать дубленку, — один из трендов этого сезона, — с корсетом, шпильками и свободными брюками.

Пуховик до пят, как у Ким Кардашьян

Ким Кардашьян чаще, чем остальные селебрити, опережает моду и начинает носить те наряды, о существовании которых другие и не догадывались. Так, после того, как у телезвезды и модели появился новый любимый бренд – Balenciaga и новый любимый дизайнер, креативный директор этого модного дома, — Демна Гвасалия, ее гардероб претерпел изменения.

[ + – ] Ким Кардашьян и ее пуховик от Balenciaga Фото: Getty Images

И в одном из своих последних выходов Ким продемонстрировала интересную модель длинного пуховика: из эко-кожи, с поясом и модели оверсайз. Возможно, не каждый решится сочетать подобную верхнюю одежду с атласными сапогами на шпильке, но подобный пуховик точно может оказаться в вашем гардеробе – выглядит он удобным и уютным.

Карди Би и ее пуховик с принтом

Идея, которая буквально витала в воздухе, но нечасто воплощается в реальности. Зачем покупать одноцветный пуховик, если можно выбрать тот, который буквально расцветит сезон осень 2021. Яркие принты выделят из толпы. А рэп-исполнительница Карди Би, любительница винтажных нарядов от Тьерри Мюглера, всегда любила находится в центре внимания.

[ + – ] Карди Би в Balenciaga Фото: Getty Images

Недавно она появилась в пуховике Balenciaga с принтом, изображающим обложки журналов, но можно выбрать пуховик и другой расцветки. Главное, чтобы дизайнер не ограничивался одним цветом. Осень должна быть яркой.

Классическое пальто, как у Рози Хантингтон-Уайтли

Модель Рози Хантингтон-Уайтли, как истинная англичанка, знает толк в верхней одежде. Она постоянно демонстрирует в своем Instagram, что пальто и тренчей у нее предостаточно и она умеет их носить с шиком.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли и ее классическое пальто Фото: Instagram rosiehw

Рози – приверженец классических фасонов и спокойных цветов. В ее фаворитах свободные пальто оверсайз белого, бежевого и черного цвета. Следует присмотреться к тому, как она надевает их с трендовыми ботинками-челси, теплыми брюками и уютными свитерами.

Яркое пальто Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая недавно "взорвала" соцсети и таблоиды поразительно ярким образом – алой юбкой и водолазкой, выучила главный урок от королевы Елизаветы: одевайся ярко. Этому правило монарх следует уже давно и всегда оказывается в центре внимания.

[ + – ] Кейт Миддлтон в ярком пальто Фото: Getty Images

Сейчас и герцогиня все чаще выбирает вещи простого и элегантного покроя, но впечатляющих цветов. Недавно Кейт появилась на мероприятии в ярко-зеленом пальто от Erdem. Этим образом герцогини стоит вдохновиться. Ведь зачем выбирать пальто более сдержанного и привычного оттенка, если можно надеть то, в котором вы сразу окажетесь в центре внимания. К слову, на фото с мероприятия именно это и просиходит — герцогиня в зеленом пальто затмевает всех на фото, даже собственного мужа.

Кожаная куртка Хейли Бибер

Хейли Бибер заслуженно носит титул "иконы стиля" и каждый ее выход становится сенсацией. Даже если она просто спешит в спортзал, или по делам.

[ + – ] Хейли Бибер и ее оригинальный образ Фото: Getty Images

Так, модель продемонстрировала, что кожаная куртка – это хит сезона и ее точно нужно приобрести, чтобы быть в тренде сезона осень 2021. Не все решаться носить ее, как Хейли: с леггинсами, носками и шлепками, но кожаная куртка, будто снятая со своего бойфренда – это точно must-have этой осени.

Дженнифер Лопес и ее шубка "тедди"

Дженнифер Лопес следит за трендами, а потому один из модных хитов сезона – шуба из искусственного меха появилась у нее гардеробе незамедлительно. Когда-то певицу критиковали активисты за то, что она носит натуральный мех.

[ + – ] Шубка "тедди" Дженнифер Лопес Фото: Backgrid

Так что новым приобретением она продемонстрировала, что следит за экологическими настроениями в современном обществе. А еще шубка, названная в честь плюшевого мишки-тедди, это уютный и теплый выбор на осень. В ней всегда будет комфортно.