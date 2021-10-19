Выход в красном. Кейт Миддлтон поразила ярким образом

Герцогиня Кембриджская посетила светское мероприятие в лаконичном, но очень приметном ансамбле

Кейт Миддлтон, которая только недавно продемонстрировала сразу несколько эффектных вечерних платьев, решила блеснуть и повседневным образом. На лондонском мероприятии, посвященном решению проблем наркозависимых людей, она появилась в алом ансамбле. Об этом пишет Daily Mail.

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39-летняя герцогиня Кембриджская для мероприятия на улице Пикадилли надела плиссированную алую юбку-миди и простую водолазку. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке коричневого цвета Ralf Lauren за 460 фунтов стерлингов и мини-сумочкой DeMellier в тон за 295 фунтов стерлингов.

Фото: Getty Images

Стилисты уже отметили ее безупречный и стильный наряд, назвав его одним из лучших образов сезона. Похоже, герцогиня выучила урок от королевы Елизаветы. Ведь та уже давно надевает яркие и приметные наряды, чтобы всегда выделяться в толпе. Красный ансамбль точно сделал Кейт самой заметной гостьей мероприятия.

Герцогиня пришла, чтобы поддержать известного ведущего Энтони "Анта" Макпартлина, который сам страдал от наркозависимости в прошлом. Кейт произнесла речь, в которой отметила, что никто не застрахован от проблем с наркотиками.

Фото: Getty Images

"Зависимость — это не выбор. Никто не хочет стать наркоманом. Но это может случиться с любым из нас. Никто из нас не застрахован. Тем не менее, это редко обсуждается как серьезное психическое заболевание. И мы нечасто тратим время на то, чтобы раскрыть и полностью понять его основные причины. Путь к зависимости часто бывает сложным. Но, осознавая, что скрывается за зависимостью, мы можем помочь избавиться от табу и стыда, которые, к сожалению, окружают этот недуг", — сказала герцогиня в программной речи, открывающей кампанию под названием "Действия по борьбе с зависимостью". Инициатива будет работать над повышением осведомленности и понимания природы зависимостей, их причин и масштабов в обществе, чтобы как можно большее число людей могло открыто просить о помощи и получать ее.