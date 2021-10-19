Вихід у червоному. Кейт Міддлтон вразила яскравим образом

Герцогиня Кембриджська відвідала світський захід у лаконічному, але дуже примітному ансамблі

Кейт Міддлтон, яка тільки нещодавно продемонструвала відразу кілька ефектних вечірніх суконь, вирішила блиснути й повсякденним образом. На лондонському заході, присвяченому вирішенню проблем наркозалежних людей, вона з'явилася в червоному ансамблі. Про це пише Daily Mail.

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39-річна герцогиня Кембриджська для заходу на вулиці Пікаділлі наділу плісировану червону спідницю-міді та просту водолазку. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками на високих підборах коричневого кольору Ralf Lauren за 460 фунтів стерлінгів і мінісумочкою DeMellier в тон за 295 фунтів стерлінгів.

Фото: Getty Images

Стилісти вже відзначили її бездоганний і стильний наряд, назвавши його одним із кращих образів сезону. Схоже, герцогиня вивчила урок від королеви Єлизавети. Адже та вже давно одягає яскраві та помітні наряди, щоб завжди виділятися в натовпі. Червоний ансамбль точно зробив Кейт найпомітнішою гостею заходу.

Герцогиня прийшла, щоб підтримати відомого ведучого Ентоні "Анта" МакПартліна, який сам страждав від наркозалежності в минулому. Кейт виголосила промову, в якій зазначила, що ніхто не застрахований від проблем із наркотиками.

Фото: Getty Images

"Залежність — це не вибір. Ніхто не хоче стати наркоманом. Але це може трапитися з кожним із нас. Ніхто з нас не застрахований. Тим не менш, це рідко обговорюється як серйозне психічне захворювання. І ми нечасто витрачаємо час на те, щоб розкрити та повністю зрозуміти його основні причини. Шлях до залежності часто буває складним. Але, усвідомлюючи, що ховається за залежністю, ми можемо допомогти позбутися від табу та сорому, які, на жаль, оточують цю недугу", — сказала герцогиня в програмній промові, що відкриває кампанію під назвою "Дії з боротьби із залежністю". Ініціатива працюватиме над підвищенням обізнаності та розуміння природи залежностей, їхніх причин і масштабів у суспільстві, щоб якомога більша кількість людей могла відкрито просити про допомогу й отримувати її.