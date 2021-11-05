Тренды осени и зимы 2021. Стилист показал три самых модных пуховика декабря

Скоро наступит зима, и настанут холода. А значит, стоит встречать новый сезон в теплых обновках

Скоро наступит зимний сезон, который обязывает самых стойких модниц менять гардероб, который будет уместен в рамках последних трендов сезона. И стилисты Harpers Bazaar уже определили самые модные тренды декабря 2021-2022.

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Сезонные недели моды 2021-2022 впечатлили стильными новинками и оригинальными решениями, которые сочетают в себе стильные решения и комфорт. Женские пуховики сезона осень-зима 2021/2022 радуют разнообразием форм и фасонов, а также позволят каждой моднице предстать в самом выгодном свете в самую холодную и пасмурную погоду.

Выбрать пуховик нужной длины и фасона не так просто, ведь стоит учитывать несколько факторов, таких как варианты тканей, методы утепления модели, актуальность единицы верхней одежды.

И, хотя стилисты замечают, что оптимальная длина пуховика на зиму – 90 см, другими словами, чуть ниже колена, следует отметить, что этот фасон подойдет не всем. Ведь некоторые девушки предпочитают короткие пуховики, которые отлично смотрятся с модными в этом сезоне теплыми спортивными костюмами и свободными джинсами. А кто-то, в свою очередь, предпочитает длинные пуховики, в которые можно закутаться, как в одеяло.

Среди большого разнообразия моделей стилисты выделяют три тренда на декабрь 2021 года, которые сразу привлекают внимание.

Пуховик с овчиной

Особые позиции среди моделей модных пуховиков осени-зимы 2021-2022 занимают пуховики с овчиной. Обычно мех украшает только капюшон, или воротник, что помогает уберечь лицо от ветра и мороза.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Но в этом сезоне овчина украшает рукава, спину и карманы. Гибридные модели которые сочетают в себе пуховик и дубленку – это оригинальный и привлекательный выбор на зиму. К слову, если вы осознанно отказываетесь от натурального меха, существует много моделей с искусственным мехом.

Пуховик с поясом

Пуховики-оверсайз постоянно то выходят из моды, то возвращаются в наши гардеробы. Происходит это в результате совместных усилий дизайнеров, ьрендсеттеров и стилистов.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: PRADA Фото: Asos Фото: Just Jared

Но некоторые модницы не хотят, чтобы свободная верхняя одежда скрывала силуэт, поэтому им подойдут актуальные модели с поясом. Интригующе смотрятся варианты пуховиков длиной до бедра, перехваченные пояском на талии, наряду с длинными пуховиками, которые являются стильной альтернативой тканевым и меховым пальто.

Кожаный пуховик

На неделях моды на подиумах было замечено много разнообразных моделей кожаных пуховиков. Чаще всего дизайнеры используют эко-кожу, ведь сейчас в моде экологичность и осознанное потребление.

Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Но пуховик от этого только выигрывает. Ведь выбрать пуховик из эко-кожи можно любого цвета. Так, недавно Ким Кардашьян появилась в кожаном пуховике от Balenciaga винного цвета, который сочетал в себе сразу несколько трендов этого сезона: он был из эко-кожи и дополнен поясом. К слову, кроме того, что кожаный пуховик эффектно смотрится, он еще и лучше сохраняет тепло и не промокает даже в самый сильный снегопад.