Модні тренди зими 2021/2022. Топ-6 підказок для стильного ансамблю в холодну погоду

Холодна пора року – не привід виглядати сумно та одноманітно. Декілька правильно підібраних речей привнесуть в образ свіжість та яскравість.

Зима вже не за горами, а це означає, що необхідно ще раз переглянути свій гардероб на найближчі кілька місяців, щоб навіть у будь-які холоди виглядати стильно та почуватися комфортно. Модні експерти видання Who What Wear озвучили головні тренди майбутнього сезону, які не зайвим буде взяти на озброєння тим, хто завжди хоче бути в тренді.

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Смуги та омбре

Светри, кофти, водолазки, джемпери з акуратними смугами (стиль Preppy) обов'язково повинні бути в гардеробі цієї зими, оскільки вони не тільки урізноманітнять ансамбль, а й додадуть строгості та чіткості. Тим же, хто хоче створити більш невимушений образ, стилісти радять звернути увагу на речі з кольоровим омбре.

Клітинка

Попри холодну пору року, у тренді сезону зима 2021/2022 будуть мініспідниці в клітинку. Щоб не мерзнути і виглядати стильно, під таку спідницю варто одягати щільні колготки та високі чоботи.

Яскравий трикотаж

Хто сказав, що зимовий одяг – це стримані темні тони? У тренді – трикотаж яскравих забарвлень або, на крайній випадок, з яскравими вставками. Це можуть бути як сукні, так і м'які светри з високим коміром, довгі спідниці або широкі штани. Поєднувати їх можна з високими чоботями на грубій підошві. Щоправда, не менш стильно вони виглядатимуть з черевиками чи ботильйонами.

Бахрома

Бахрома на довгих шарфах або подолі пальта — ще одна фішка майбутнього сезону. Оброблене бахромою пальто з верблюжої вовни або максішарф з такою "родзинкою" урізноманітнюють зимовий ансамбль, зробивши його цікавішим.

Печворк

Шматкове шиття взимку буде модним не тільки на джинсах, але і на верхньому одязі. Подібні речі не тільки оригінальні, а й ексклюзивні, оскільки натуральний печворк — кропітка і витратна праця. Купівля пальта чи куртки в цьому стилі буде дуже вигідною інвестицією.

Пір'я

Оздоблення пір'ям – ще один тренд сезону, починаючи від светрів і закінчуючи подолом суконь для новорічних вечірок та комбінезонами. Пір'я також можна побачити на оздобленні верхнього одягу. Наприклад, каптур на шкіряному пальті леді Гаги.

Раніше ми писали про те, які светри модні цього сезону, а також з чим поєднувати речі в клітинку.