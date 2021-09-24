Модні тренди осені 2021: найактуальніші светри сезону

Светр — це не тільки практична й універсальна річ, але й спосіб урізноманітнити осінній аутфіт.

Різке похолодання застало багатьох зненацька, і на зміну легким блузам і сукням прийшли традиційні для осені теплі речі та багатошаровість. Найктуальнішим у таку погоду стане светр, який, при правильному виборі, не тільки зігріє, а й дозволить привнести в образ свою родзинку. Фокус вирішив розібратися, які ж светри найбільш актуальні цієї осені.

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Білий светр

Білий светр — річ, яка повинна бути в гардеробі будь-якої модниці. Цього сезону дизайнери та стилісти пропонують найрізноманітніший вибір светрів у цьому кольорі. Об'ємної в'язки і тонкий кашемір, оверсайз і по фігурі, з "травичкою" і без, з рукавами під резинку і широкими — кожна вільна вибирати вподобаний на свій смак. Що стосується кольору, то білий підкреслить елегантність образу і додасть світла в похмурий день.

Светр оверсайз

Незважаючи на те, що деякі стилісти-консерватори вважають речі оверсайз такими, що спотворюють фігуру, приховуючи її під балахоном, цей тренд як і раніше залишається на піку моди, і кожен новий сезон тільки зміцнює популярність речей на кілька розмірів більше. Светри оверсайз мають стильний і позачасовий вигляд. Вони ідеально поєднуються з брюками, лосинами та джинсами скинні, а також із довгими та короткими спідницями, роблячи образ невимушеним і вільним від умовностей. У сезоні осінь 2021 модні інфлюенсери демонструють свіжі й актуальні ідеї щодо вибору светра оверсайз та ідей, з чим його носити.

Сукня-светр

Сукня-светр — відмінне рішення, для тих, хто любить класику, але бажає не відставати від модних трендів. З поясом або без, з високим коміром або вирізом, з красивим візерунком або оригінальною обробкою, коротка або довга, така річ матиме ефектний вигляд на додаток із високими чобітьми, козаками та навіть із грубими черевиками. Головне — вибрати колір під настрій і правильні аксесуари.

Короткий светр

Короткі светри також залишаються актуальним трендом модного сезону осінь 2021. Гуру стилю пропонують носити їх як на голе тіло, так і поверх сорочки або блузи. Вибір фактури та кольору залежать тільки від особистих переваг. Короткі светри можуть бути як із тонкої пряжі, так і об'ємної в'язки, з високим горлом і без нього, з вільними рукавами і "схопленими" резинкою. Що стосується кольору, то, крім класичних чорного та білого, в цьому сезоні популярні відтінки коричневого, а також колір хакі.

В'язані кардигани

В'язані кардигани в цьому сезоні не втратили своєї актуальності, більше того, тільки зміцнили популярність. При виборі новинки у свій гардероб стилісти рекомендують звернути увагу на кардигани boxy-силуету й укорочені фасоні. Хоча в цілому цієї осені також вельми популярні об'ємні кардигани на ґудзиках, а також яскраві кольори.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі показала светр, який також дуже популярний цієї осені. Не менш актуальною річчю осіннього гардероба є шарф. Ми писали про 36 ідей стиліста, як і з чим носити цю річ.