Модные тренды осени 2021: самые актуальные свитера сезона

Свитер – это не только практичная и универсальная вещь, но и способ разнообразить осенний аутфит.

Резкое похолодание застало многих врасплох, и на смену легким блузам и платьям пришли традиционные для осени теплые вещи и многослойность. Наиболее актуальным в такую погоду станет свитер, который, при правильном выборе, не только согреет, но и позволит привнести в образ свою изюминку. Фокус решил разобраться, какие же свитера наиболее актуальны этой осенью.

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Белый свитер

Белый свитер – вещь, которая должна быть в гардеробе любой модницы. В этом сезоне дизайнеры и стилисты предлагают разнообразнейший выбор свитеров в этом цвете. Объемной вязки и тонкий кашемир, оверсайз и по фигуре, с "травкой" и без, с рукавами под резинку и широкими – каждая вольна выбирать понравившийся на свой вкус. Что касается цвета, то белый подчеркнет элегантность образа и добавит света в пасмурный день.

Свитер оверсайз

Несмотря на то, что некоторые стилисты-консерваторы считают вещи оверсайз уродующими фигуру, скрывая ее под балахоном, этот тренд по-прежнему остается на пике моды, и каждый новый сезон только укрепляет популярность вещей на несколько размеров больше. Свитера оверсайз смотрятся стильно и вне времени. Они идеально сочетаются с брюками, лосинами и джинсами скинни, а также с длинными и короткими юбками, делая образ непринужденным и свободным от условностей. В сезоне осень 2021 модные инфлюэнсеры демонстрируют свежие и актуальные идеи по выбору свитера оверсайз и идей, с чем его носить.

Платье-свитер

Платье-свитер – отличное решение, для тех, кто любит классику, но желает не отставать от модных трендов. С поясом или без, с высоким воротником или вырезом, с красивым узором или оригинальной отделкой, короткая или длинная такая вещь будет эффектно смотреться в дополнение с высокими сапогами, казаками и даже с грубыми ботинками. Главное – выбрать цвет под настроение и правильные аксессуары.

Короткий свитер

Короткие свитера также остаются актуальным трендом модного сезона осень 2021. Гуру стиля предлагают носить их как на голое тело, так и поверх рубашки или блузы. Выбор фактуры и цвета зависят только от личных предпочтений. Короткие свитера могут быть как из тонкой пряжи, так и объемной вязки, с высоким горлом и без него, со свободными рукавами и "схваченными" резинкой. Что касается цвета, то помимо классических черного и белого, в этом сезоне популярны оттенки коричневого, а также цвет хаки.

Вязаные кардиганы

Вязаные кардиганы в этом сезоне не утратили своей актуальности, более того, только укрепили популярность. При выборе новинки в свой гардероб стилисты рекомендуют обратить внимание на кардиганы boxy-силуэта и укороченным фасонам. Хотя в целом этой осенью также весьма популярны объемные кардиганы на пуговицах, а также яркие расцветки.

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