Модные тренды зимы 2021/2022. Топ-6 подсказок для стильного ансамбля в холодную погоду

Холодное время года – не повод выглядеть уныло и однообразно. Несколько правильно подобранных вещей привнесут в образ свежесть и яркость.

Зима уже не за горами, а это значит, что необходимо еще раз пересмотреть свой гардероб на ближайшие несколько месяцев, чтобы даже в любые холода выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Модные эксперты издания Who What Wear озвучили главные тренды грядущего сезона, которые не лишним будет взять на вооружение тем, кто всегда хочет быть в тренде.

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Полосы и омбре

Свитера, кофты, водолазки, джемпера с аккуратными полосами (стиль Preppy) обязательно должны быть в гардеробе этой зимой, поскольку они не только разнообразят ансамбль, но и добавят строгости и четкости. Тем же, кто хочет создать более непринужденный образ, стилисты советуют обратить внимание на вещи с цветным омбре.

Клетка

Несмотря на холодное время года, в тренде сезона зима 2021/2022 будут мини-юбки в клетку. Чтобы не мерзнуть и выглядеть стильно, под такую юбку следует надевать плотные колготки и высокие сапоги.

Яркий трикотаж

Кто сказал, что зимняя одежда – это сдержанные темные тона? В тренде – вязаный трикотаж ярких расцветок или, на крайний случай, с яркими вставками. Это могут быть как платья, так мягкие свитера с высоким воротником, длинные юбки или широкие штаны. Сочетать их можно с высокими сапогами на грубой подошве. Правда, не менее стильно они будут смотреться с ботинками или ботильонами.

Бахрома

Бахрома на длинных шарфах или подолу пальто – еще одна фишка грядущего сезона. Отделанное бахромой пальто из верблюжьей шерсти или макси-шарф с такой ще "изюминкой" разнообразят зимний ансамбль, сделав его более интересным.

Пэчворк

Лоскутное шитье зимой будет модно не только на джинсах, но и на верхней одежде. Подобные вещи не только оригинальны, но и эксклюзивны, поскольку натуральный пэчворк – кропотливый и затратный труд. Покупка пальто или куртки в этом стиле будет весьма выгодной инвестицией.

Перья

Отделка перьями – еще один тренд сезона, начиная от свитеров и заканчивая подолом платьев для грядущих новогодних вечеринок и комбинезонами. Перья также можно увидеть на отделке верхней одежды. Напри мер, капюшон на кожаном пальто леди Гаги.

Ранее мы писали о том, какие свитера модные в этом сезоне, а также с чем сочетать вещи в клетку.