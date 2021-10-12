Тренды осени 2021. Как правильно носить пальто и платья в клетку

Клетка вернулась в моду после сериала "Ход королевы", который вышел в прошлом году, и с той поры уверенно закрепилась на подиумах

Во время Недель моды дизайнеры продемонстрировали, что хорошо выучили урок: популярные сериалы диктуют тренды. И если после мини-сериала "Ход королевы" все дефиле пестрели вариациями на тему шахматной доски, то во время показов весна-лето 2022 дизайнеры развили тему и вернули в тренды классическую клетку, или шотландку.

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Хотя клетка, теоретически, вернется в моду только весной, но стилисты рекомендуют носить ее уже сейчас. А инфлюэнсеры следуют этому правилу.

[ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Instagram allegrashaw [ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Instagram allegrashaw

Шотландка, тартан, или классическая клетка, которая ранее отличала принадлежность шотландцев тому или иному клану, довольно сложный принт узор и нелегко вписать его в гардероб, чтоб не напоминать плед. Стилисты рекомендуют использовать ее в качестве яркого акцента. Клетчатую рубашку рекомендуют носить с однотонными костюмами, тренчами, или пальто. Клетчатые костюмы, или юбки стоит сочетать с базовыми белыми рубашками, а клетчатое пальто – это смелый способ заявить о себе. Ведь обладательница такого пальто точно не останется незамеченной.

[ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Balenciaga [ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Balenciaga/Instagram

Чем ярче клетка, тем ярче образ. Так что сочетать с ней следует вещи в спокойной цветовой гамме. А вот если клетчатый принт приглушенных оттенков – то дополнить его можно контрастной и яркой цветовой гаммой.

Стоит напомнить, что крупная клетка полнит, а вот мелка и косая – напротив, вытягивает фигуру и делает ее стройней.

[ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Instagram josefinevogt [ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Instagram josefinevogt

Одно из главных правил ношения шотландки – острожное ее сочетание с другими узорами и рисунками. Если сделать это неправильно, то образ можно перегрузить и тогда главный тренд сезона не украсит свою обладательницу, а сделает ее смешной.

Многие опасаются носить клетку, считая, что она перетянет на себя все внимание, так что если не уверены в покупке костюма, или пальто, то стоит начать с небольшого аксессуара: шейного платка, шарфа, сумки, или обуви.

[ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Burberry [ + – ] Клетка - тренд сезона осень 2021 Фото: Tod`s

И при покупке клетчатого изделия, важно помнить одно – на стыках швов рисунок должен четко совпадать. Клеточки должны точно подходить друг к другу, не прерываться и не иметь перекосов. И, выбирая свою первую клетчатую вещицу, стоит помнить – эластичная ткань, натягиваясь, деформирует рисунок, так что стоит выбрать вещь в клетку из классических для нее тканей: шерстяных, или хлопковых. Они точно сядут хорошо и будут отлично выглядеть.

И небольшой "клетчатый" словарь на все случаи жизни:

Клетка "виши"

[ + – ] Клетка "виши" Фото: fashionhot.ru

Рисунок "виши" представляет собой чередование горизонтальных и вертикальных полос двух цветов, которые при пересечении образуют квадраты. Популяризовала его Бриджит Бардо, любившая платья с этим принтом.

"Сетчатая" клетка

[ + – ] "Сетчатая" клетка Фото: fashionhot.ru

Популярнейший принт в виде сетки из тонких полос.

Клетка "гленчек", или "принц Уэльский"

[ + – ] Принт "гленчек", или "принц Уэльский" Фото: fashionhot.ru

Название "гленчек" пошло от названия Гленуркхарт — долины в Шотландии, где этот принт изобрели. Говорят, что придумала его графиня Сифилд для того, чтобы отличать своих работников от всех других. Популяризировал Эдуард VIII, герцог Виндзорский и принц Уэльский.

"Гусиная лапка"

[ + – ] Принт "гусиная лапка" Фото: fashionhot.ru

Популяризовала его в 20-х годах прошлого века Коко Шанель. Которая делала свои знаменитые костюмы именно в этой расцветке.

Тартан "Каледони" (Caledonia)

[ + – ] Карли Клосс в тартане "Каледони" Фото: fashionhot.ru

Самый распространенный тартан. Такой тартан мог носить любой шотландец. Популяризовали его сами шотландцы, продавая вещи с этим принтом в качестве сувениров.