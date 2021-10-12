Тренди осені 2021. Як правильно носити пальто і сукні в клітинку

Клітинка повернулася в моду після серіалу "Хід королеви", який вийшов у минулому році, і з того часу впевнено закріпилася на подіумах.

Під час Тижнів моди дизайнери продемонстрували, що добре вивчили урок: популярні серіали диктують тренди. І якщо після мінісеріалу "Хід королеви" всі дефіле рясніли варіаціями на тему шахівниці, то під час показів весна-літо 2022 дизайнери розвинули тему і повернули в тренди класичну клітку, або шотландку.

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Хоча клітинка, теоретично, повернеться в моду тільки навесні, але стилісти рекомендують носити її вже зараз. А інфлюенсери дотримуються цього правила.

[ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Instagram allegrashaw [ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Instagram allegrashaw

Шотландка, тартан, або класична клітинка, яка раніше відрізняла приналежність шотландців до того чи іншого клану, досить складний принт візерунок і нелегко вписати його в гардероб, щоб не нагадувати плед. Стилісти рекомендують використовувати її як яскравий акцент. Картату сорочку рекомендують носити з однотонними костюмами, тренчами, або пальто. Картаті костюми, або спідниці варто поєднувати з базовими білими сорочками, а картате пальто — це сміливий спосіб заявити про себе. Адже володарка такого пальто точно не залишиться непоміченою.

[ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Balenciaga [ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Balenciaga/Instagram

Чим яскравіша клітина, тим яскравіший образ. Тож поєднувати з нею варто речі в спокійній колірній гамі. А ось якщо картатий принт приглушених відтінків — то доповнити його можна контрастною і яскравою кольоровою гамою.

Варто нагадати, що велика клітинка повнить, а ось дрібна та коса — навпаки, витягує фігуру і робить її стрункішою.

[ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Instagram josefinevogt [ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Instagram josefinevogt

Одне з головних правил носіння шотландки — обережне її поєднання з іншими візерунками та малюнками. Якщо зробити це неправильно, то образ можна перевантажити і тоді головний тренд сезону не прикрасить свою володарку, а зробить її смішною.

Багато хто побоюється носити клітинку, вважаючи, що вона перетягне на себе всю увагу, тож якщо не впевнені в покупці костюма, або пальто, варто почати з невеликого аксесуара: шийної хустки, шарфа, сумки, або взуття.

[ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Burberry [ + – ] Клітинка — тренд сезону осінь 2021 Фото: Tod`s

І під час покупки картатого виробу, важливо пам'ятати одне — на стиках швів малюнок повинен чітко збігатися. Клітинки повинні точно підходити одна до одної, не перериватися і не мати перекосів. І, вибираючи свою першу картату річ, варто пам'ятати — еластична тканина, розтягуючись, деформує малюнок, тож варто вибрати річ у клітинку з класичних для неї тканин: вовняних, або бавовняних. Вони точно сядуть добре і будуть відмінно виглядати.

І невеличкий "картатий" словник на всі випадки життя:

Клітинка "виші"

[ + – ] Клітинка "виші" Фото: fashionhot.ru

Малюнок "виші" являє собою чергування горизонтальних і вертикальних смуг двох кольорів, які при перетині утворюють квадрати. Популяризувала його Бріджит Бардо, котра любила сукні з цим принтом.

"Сітчаста" клітинка

[ + – ] "Сітчаста" клітинка Фото: fashionhot.ru

Популярний принт у вигляді сітки з тонких смуг.

Клітинка "гленчек", або "принц Уельський"

[ + – ] Принт "гленчек", або "принц Уельський" Фото: fashionhot.ru

Назва "гленчек" пішла від назви Гленуркхарт — долини в Шотландії, де цей принт винайшли. Кажуть, що вигадала його графиня Сіфілд для того, щоб відрізняти своїх працівників від всіх інших. Популяризував Едуард VIII, герцог Віндзорський і принц Уельський.

"Гусяча лапка"

[ + – ] Принт "гусяча лапка" Фото: fashionhot.ru

Популяризувала його в 20-х роках минулого століття Коко Шанель. Яка робила свої знамениті костюми саме з цим забарвленням.

Тартан "Каледонія" (Caledonia)

[ + – ] Карлі Клосс у тартані "Каледонія" Фото: fashionhot.ru

Найпоширеніший тартан. Такий тартан міг носити будь-який шотландець. Популяризували його самі шотландці, продаючи речі з цим принтом як сувенір.